زن ۵۶ ساله‌ای که با سرقت ۱۷ قطعه زیورآلات از خانه دوستش در یافت‌آباد قصد فروش آنها را داشت، در حالی به دام مأموران کلانتری افتاد که تصور می‌کرد طلا‌های سرقتی میلیارد‌ها ریال ارزش دارند، اما بررسی‌ها نشان داد همه زیورآلات بدلی و فاقد ارزش طلا هستند.

چند روز قبل، زنی با مراجعه به کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد از یکی از دوستانش که برای نظافت و انجام کار‌های خدماتی به خانه‌اش رفت‌وآمد داشت، شکایت کرد و مدعی شد این زن زیورآلات او را سرقت کرده است. شاکی در توضیح ماجرا گفت: «مدتی بود به رفتار دوستم مشکوک شده بودم. او هر بار که برای نظافت به خانه‌ام می‌آمد، به وسایل گران‌قیمت توجه می‌کرد و احساس می‌کردم قصد سرقت دارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم او را امتحان کنم. طلا‌های اصلی‌ام را نزد یکی از بستگانم گذاشتم، اما زیورآلات بدلی را که در مراسم و جشن‌های خانوادگی استفاده می‌کردم، در خانه نگه داشتم.»

این زن ادامه داد: «روز قبل، دوستم برای نظافت به خانه‌ام آمده بود، اما پس از رفتن او متوجه شدم زیورآلاتم ناپدید شده است. با بررسی دوربین‌های مداربسته خانه، متوجه شدم او اموال را سرقت کرده‌است. به همین دلیل تصمیم گرفتم موضوع را به پلیس اطلاع بدهم.»

دستگیری خدمتکار مشکوک

سرهنگ عبدالوهاب علایی، سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با ثبت این شکایت، تحقیقات مأموران کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد. مأموران با بررسی اظهارات شاکی و تصاویر دوربین‌های مداربسته، زن ۵۶‌ساله را شناسایی کردند و او را برای تحقیقات به کلانتری احضار کردند. در ادامه، این زن در جریان تحقیقات تخصصی تیم عملیات بازداشت شد. سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهم در جریان بازجویی‌ها به سرقت زیورآلات از خانه شاکی در دو نوبت اعتراف کرد.

نقشه سرقتی که به نتیجه نرسید

متهم در اعترافاتش گفت که هنگام رفت‌وآمد به خانه شاکی، در دو مرحله زیورآلاتی را برداشته است، اما پس از مراجعه به طلافروشی متوجه شده که اموال سرقتی بدلی هستند و ارزش طلا ندارند. او همچنین مدعی شد به دلیل تقلبی بودن زیورآلات، نتوانسته است آنها را بفروشد و به همین دلیل اموال را در خانه‌اش نگه داشته‌است. در ادامه تحقیقات، مأموران با مراجعه به طلافروشی موردنظر و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته این محل و همچنین تحقیق از طلافروش، دریافتند ۱۷ قطعه زیورآلات شامل النگو، زنجیر و پلاک، با وزن مجموع ۱۷۰ گرم، بدل و فاقد طلا بوده‌اند. سرهنگ علایی با اشاره به تکمیل تحقیقات اولیه پرونده اعلام کرد که متهم به همراه شاکی و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی معرفی شده‌است.