کد خبر: 1386219
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » اخبار كلی

سر با کلاه، سر بی‌کلاه

محمدرضا سوری

به‌رغم هشدار پلیس راهور در خصوص استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای موتورسواران، که موجب می‌شود در حوادثی که سر راکب موتور‌سیکلت هنگام برخورد با جسم سخت برخورد می‌کند، دچار ضربه مغزی نشود، بنا به دلایل واهی، از جمله گرما و گرفتن جلوی دید کامل آنها مورد غفلت قرار می‌گیرد. آمار‌های پلیس راهورنشان می‌دهد، فقط در پایتخت ۸۰ درصد موتورسواران در همان صحنه تصادف و در اثر ضربه مستقیم به سر جان خود را از دست می‌دهند این در حالی است که اگر کلاه ایمنی داشتند از حادثه جان سالم به در می‌بردند؛ موضوعی که پلیس را برآن داشته تا برای حفظ جان موتور‌سواران به اعمال قانون متوسل شود. به گفته سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ابتدای سال جاری تاکنون از مجموع ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ فقره اعمال قانون ثبت‌شده برای موتورسواران متخلف، سهم جریمه‌های نداشتن کلاه ایمنی با رقم ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ فقره، رکورددار تخلفات موتورسواران پایتخت است. تحقیقات کارشناسان کشور‌های مختلف نشان می‌دهد کلاه کاسکت اولین و مؤثرترین خط دفاعی در برابر ضربات ناشی از تصادف است، چراکه در بیشتر تصادف‌های موتورسیکلت، سر راننده اولین بخشی از بدن است که با سطح زمین یا جسم دیگر برخورد می‌کند. 
همچنین طبق آمار سازمان بهداشت جهانی در کشور‌هایی که قانون استفاده از کلاه اجباری شده‌است، میزان مرگ ومیر موتورسواران تا نصف کاهش یافته‌است. 
این درحالی است که اهمیت کلاه در کاهش آسیب‌ها فقط در جلوگیری از شکستگی جمجمه نیست، بلکه شامل جلوگیری از ضربه مغزی، آسیب نخاعی و حتی پارگی رگ‌های مغزی نیز می‌شود. وقتی ضربه‌ای به سر وارد می‌شود، انرژی آن اگر مستقیماً به جمجمه منتقل شود، احتمال مرگ بسیار بالاست. 
 با این حال یکی از موضوعات مهم که در استفاده از کلاه ایمنی مورد غفلت برخی از راکبان قرارمی گیرد، غیر استاندارد بودن این وسیله حیاتی است. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این افراد برای جلوگیری از جریمه‌شدن از سوی پلیس اقدام به استفاده از کلاه‌های ایمنی غیراستاندارد که در تصادفات با کوچک‌ترین ضربه‌ای متلاشی شده وراکب دچار شکستگی جمجمه و یا ضربه مغزی می‌شود. 
این در حالی است که به گفته کارشناسان وجود یک کلاه با لایه‌های فشرده و طراحی استاندارد باعث می‌شود این انرژی در چند لایه جذب و پخش شود و از آسیب‌های مرگبار جلوگیری کند. 
در حالی که پلیس در زمینه تهیه کلاه ایمنی هیچ وظیفه‌ای ندارد با این وجود، با هدف فرهنگ‌سازی استفاده از آن در مناسبت‌های مختلف اقدام به اهدای کلاه‌های ایمنی می‌کند تا به راکبان القا کند که هدف از اعمال قانون برای نداشتن کلاه ایمنی صرفا حفظ جان آنهاست؛ بنابراین جای دارد تا موتور‌سواران عزیز برای سلامتی خود و خانواده‌ای که امید آنها هستند این موضوع مهم را جدی گرفته و اقدام به استفاده از کلاه ایمنی استاندارد نمایند، تا میزان مرگ ومیر بر اثر ضربه مغزی به حداقل برسد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پلیس ، راهور ، موتور
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