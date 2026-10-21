جوان آنلاین: رضا نواز گفت: معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش حق العمل جایگاه‌های عرضه سوخت را ابلاغ کرد، این افزایش در حق العمل سی ان جی ۹۰ درصد، در بنزین حدود ۶۰ درصد و در گازوئیل ۵۵ درصد (علی الحساب) نسبت به سال قبل افزایش را نشان میدهد.

به گزارش مهر، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور افزود: هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱۹ مهرماه حق‌العمل جایگاه‌های سوخت را پس از انتظار حدود ۷ ماهه، برای سال ۱۴۰۵ تعیین کرد و این مصوبه ابلاغ شد که از اول فروردین ماه قابل محاسبه است و مابه التفاوت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: از اوایل مهرماه با درخواست مجموعه صنفی و همکاری وزارت نفت بخشی از مطالبات جایگاه‌ها در حال پرداخت است که با ابلاغ مصوبه جدید، مطالبات به روز رسانی شده و پرداخت‌ها تا تسویه کامل ادامه می‌یابد.

نواز در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای مصوبات خوبی که دولت داشته است شاهد این باشیم که حق العمل جایگاه‌ها همه ساله از اول فروردین هر سال اعلام و پرداخت شود و تاخیر نداشته باشیم.