کد خبر: 1386203
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

ترکیه، قطر، اندونزی و پاکستان توافق دفاعی امضا کردند

3 ترکیه، قطر، اندونزی و پاکستان یادداشت تفاهمی برای همکاری در حوزه دفاعی در دوحه امضا کردند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور به همراه قطر، اندونزی و پاکستان، یادداشت تفاهمی چندجانبه با عنوان بدر را در دوحه امضا کرده است.

به گزارش ایسنا، هدف از این توافق، تقویت همکاری در زمینه تولیدات نظامی، ارتقای توانمندی‌های دفاعی و توسعه صنایع نظامی ۴ کشور عنوان شده است.

این توافق را سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، یوسف جوهری، معاون وزیر دفاع اندونزی، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، و یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه امضا کردند.

بر اساس این بیانیه، توافق بدر بر تقویت همکاری در حوزه تولیدات نظامی، ارتقای توانمندی‌های دفاعی، آموزش‌های فنی و نظامی و همچنین تحقیق و توسعه متمرکز است.

این همکاری‌ها می‌تواند زمینه طراحی راهکار‌های مشترک و توسعه صنایع متناسب با نیاز‌های سامانه‌های دفاعی مدرن را فراهم کند.

نام بدر به معنای ماه کامل برای این توافق انتخاب شده است. به گفته وزارت دفاع ترکیه، این نام نمادی از تکمیل تلاش‌های مشترک ۴ کشور امضاکننده است.

این توافق از نظر اقتصادی و صنعتی نیز برای کشور‌های مشارکت‌کننده اهمیت دارد؛ زیرا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر کشور در حوزه تولیدات نظامی، امکان توسعه صنایع دفاعی و افزایش همکاری‌های مشترک فراهم می‌شود. در نتیجه، کشور‌های عضو می‌توانند نیاز‌های دفاعی خود و کشور‌های متحد و دوستشان را بهتر تامین کنند.

توافق بدر همچنین با هدف گسترش همکاری‌های نظامی چندجانبه، تقویت روابط در حوزه صنایع دفاعی و افزایش هماهنگی میان کشور‌های مشارکت‌کننده دنبال می‌شود.

برچسب ها: قطر ، اندونزی ، پاکستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

نوستالژی آر‌پی‌جی!

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

درمانده و بی‌نقشه

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

ساخت فیلم وحشت در ایران مثل راه رفتن روی لبه تیغ است

چرخ واردات از شمال روان‌تر شد

تجربه‌های شخصی‌ام را به قصه‌ای درباره دلتنگی مادر و فرزند تبدیل کردم

آمادگی چشاندن ویرانی بیشتر به دشمن

تاریخ انقلاب مملوّ از صحنه‌های حضور زینبی بانوان و دختران ایران است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار