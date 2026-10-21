ترکیه، قطر، اندونزی و پاکستان توافق دفاعی امضا کردند

ترکیه، قطر، اندونزی و پاکستان یادداشت تفاهمی برای همکاری در حوزه دفاعی در دوحه امضا کردند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور به همراه قطر، اندونزی و پاکستان، یادداشت تفاهمی چندجانبه با عنوان بدر را در دوحه امضا کرده است.

به گزارش ایسنا، هدف از این توافق، تقویت همکاری در زمینه تولیدات نظامی، ارتقای توانمندی‌های دفاعی و توسعه صنایع نظامی ۴ کشور عنوان شده است.

این توافق را سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، یوسف جوهری، معاون وزیر دفاع اندونزی، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، و یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه امضا کردند.

بر اساس این بیانیه، توافق بدر بر تقویت همکاری در حوزه تولیدات نظامی، ارتقای توانمندی‌های دفاعی، آموزش‌های فنی و نظامی و همچنین تحقیق و توسعه متمرکز است.

این همکاری‌ها می‌تواند زمینه طراحی راهکار‌های مشترک و توسعه صنایع متناسب با نیاز‌های سامانه‌های دفاعی مدرن را فراهم کند.

نام بدر به معنای ماه کامل برای این توافق انتخاب شده است. به گفته وزارت دفاع ترکیه، این نام نمادی از تکمیل تلاش‌های مشترک ۴ کشور امضاکننده است.

این توافق از نظر اقتصادی و صنعتی نیز برای کشور‌های مشارکت‌کننده اهمیت دارد؛ زیرا با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هر کشور در حوزه تولیدات نظامی، امکان توسعه صنایع دفاعی و افزایش همکاری‌های مشترک فراهم می‌شود. در نتیجه، کشور‌های عضو می‌توانند نیاز‌های دفاعی خود و کشور‌های متحد و دوستشان را بهتر تامین کنند.

توافق بدر همچنین با هدف گسترش همکاری‌های نظامی چندجانبه، تقویت روابط در حوزه صنایع دفاعی و افزایش هماهنگی میان کشور‌های مشارکت‌کننده دنبال می‌شود.