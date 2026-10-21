النجباء: موضوع خلع سلاح در قاموس ما جایی ندارد

معاون نظامی جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق ضمن مخالفت با هرگونه مشارکت در فرآیند سیاسی کشور، تأکید کرد موضوع خلع سلاح در قاموس این جنبش جایی ندارد.

جوان آنلاین: عبدالقادر کربلایی، معاون نظامی جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق، ضمن رد گزارش‌ها درباره تغییر مواضع این جنبش برای مشارکت در روند سیاسی تأکید کرد موضوعاتی همچون انحصار، تحویل و خلع سلاح مقاومت در ادبیات و قاموس این جنبش جایگاهی ندارد.

به گزارش ایسنا، وی تأکید کرد این تصمیم همچنان پابرجاست و تغییری در آن ایجاد نشده است. جنبش النجباء قصد دارد در کنار مردم عراق باقی بماند، در رنج‌ها و دغدغه‌های آنها شریک باشد و صدای حق‌طلبانه مردم را بدون هراس از سرزنش دیگران منعکس کند.

معاون نظامی جنبش النجباء همچنین درباره سلاح مقاومت تصریح کرد که در قاموس و ادبیات این جنبش، مفاهیمی مانند «انحصار سلاح»، «تحویل سلاح» و «خلع سلاح» جایی ندارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که عراق در آینده به کشوری توسعه‌یافته، برخوردار از حاکمیت کامل، عاری از فساد و دارای امنیت و زندگی شرافتمندانه برای شهروندان تبدیل شود.