ارتش اسرائیل نامزد کنگره آمریکا را هم دستگیر کرد

جوان آنلاین: پس از حملات صورت گرفته توسط شهرک نشینان و نظامیان صهیونیست به خبرنگاران و دیپلمات‌ها در کرانه باختری پایگاه خبری شبکه تلویزیونی عبری زبان‌ای ۲۴ نیوز در خبری اعلام کرد: در پی حضور حدود ۸۰ فعال حامی فلسطین برای کمک به برداشت زیتون فلسطینیان در نزدیکی بیت لحم؛ ارتش رژیم صهیونیستی به آنها یورش برده و تعدادی از آنها از جمله یکی از نامزد کنگره آمریکا از ایالت نیویورک را دستگیر کرد.

به گزارش تسنیم، این رسانه اعتراف کرد: صبح امروز (چهارشنبه)، نیرو‌های امنیتی اسرائیلی براد لندر، نامزد عضویت کنگره آمریکا از حزب دموکرات در نیویورک را در حالی که به همراه ده‌ها فعال در فصل برداشت زیتون شرکت کرده بود، بازداشت کردند.

براساس این گزارش لندر به همراه حدود ۸۰ فعال از داوطلبان آمریکایی، با هدف همراهی با کشاورزان فلسطینی، به زمین‌های روستای نحالین در بیت لحم آمده بود.

حدود دو ساعت پس از آغاز برداشت محصول، نیرو‌های ارتش اسرائیل به محل رسیدند و (برای کارشکنی در برداشت زیتون) این منطقه را برای ۲۴ ساعت منطقه بسته نظامی اعلام کردند.

به اعتراف این رسانه با وجود اعلام فعالان مبنی بر اینکه قصد دارند منطقه را ترک کنند، اما نیرو‌های ارتش افراد حاضر را برای بررسی هویتشان بازداشت کردند و از کارت‌های شناسایی و گذرنامه‌های آنها عکس گرفتند.

گلعاد کاریف، عضو کنست (پارلمان)، به این حادثه واکنش نشان داد و پس از بازداشت فعالان با گیدئون ساعر، وزیر خارجه (رژیم صهیونیستی)، تماس گرفت. کاریف در پستی در شبکه ایکس نوشت که در میان بازداشت‌شدگان، سیاستمداران و چهره‌های عمومی آمریکایی حضور دارند. ویو تاکید کرد که بازداشت آنها بدون هیچ دلیلی صورت گرفته است. او سپس به‌شدت از ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، انتقاد کرد و او را «فرومایه» خواند و از وزارت خارجه خواست تضمین کند که بازداشت‌شدگان از سوی وزیر امنیت داخلی مورد توهین و تحقیر قرار نگیرند.