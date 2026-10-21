درخواست مالک تراکتور از هواداران برای دیدار با صنعت نفت

جوان آنلاین: به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، محمدرضا زنوزی در آستانه بازی این تیم مقابل صنعت نفت آبادان در هفته دهم فصل جاری لیگ برتر بیانیه‌ای را خطاب به هواداران این تیم منتشر کرد که به شرح زیر است:

به گزارش مهر، فردا تراکتور در دیدار مقابل صنعت نفت آبادان به میدان می‌رود. این بازی برای ما فقط یک مسابقه فوتبال نیست؛ فرصتی است تا یک بار دیگر نشان دهیم هواداران تراکتور تنها در شور و هیجان بی‌نظیر نیستند، بلکه در اخلاق، ادب، جوانمردی و ایران‌دوستی هم الگوی همه سکو‌های فوتبال کشورند.

همه می‌دانند که سکو‌های تراکتور یکی از پرشورترین و زیباترین صحنه‌های فوتبال در ایران و آسیاست. صدای شما، رنگ پرچم‌های شما و عشق بی‌پایان شما به این تیم، همیشه مایه غرور ما بوده است. بازیکنان، کادر فنی و همه اعضای باشگاه، انرژی خود را از شما می‌گیرند و بدون حضور گرم شما، تراکتور معنایی ندارد.

از همه شما عزیزان می‌خواهم فردا با تشویق یکپارچه و بی‌وقفه، پشت تیم بایستید و شعار زیبای «ادب شرف شعاریمیز، تیراختور افتخاری‌میز» را با تمام وجود در ورزشگاه طنین‌انداز کنید. بگذارید این شعار فقط یک جمله نباشد، بلکه در رفتار تک‌تک ما دیده شود؛ از لحظه ورود به ورزشگاه تا پایان بازی و حتی پس از آن، در خیابان‌ها و فضای مجازی.

در این فرصت، چند نکته مهم را صادقانه و از صمیم قلب با شما در میان می‌گذارم:

۱. شرایط حساس کشور و فرمان مقام معظم رهبری

کشور عزیزمان امروز در شرایط حساسی قرار دارد. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، و فرمایش ایشان برای همه ما فصل‌الخطاب است، همه باید در راستای وحدت و یکپارچگی ملی حرکت کنیم.

امروز به فرمان مقام معظم رهبری، هر سکوت، هر اقدام و هر سخنی که وحدت ملی و انسجام ملی را مخدوش کند، گناه است و محکوم. فوتبال نیز از این قاعده مستثنا نیست. ورزشگاه‌ها باید محل همدلی و همبستگی مردم باشند، نه میدان تفرقه و دشمنی.

باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور، تیم و هواداران آن، در اطاعت از فرمان مقام معظم رهبری، فرمانبر و پیرو این مسیر هستند و با تمام وجود برای حفظ وحدت و انسجام ملی گام برمی‌دارند.

۲. تنوع اقوام، نقطه قوت ایران است

ایران سرزمین اقوام گوناگون است و همین تنوع، رمز زیبایی، قدرت و ماندگاری این سرزمین در طول تاریخ بوده است. ترک، فارس، کرد، لر، عرب، بلوچ، ترکمن و همه اقوام ایرانی، مانند رشته‌های یک فرش اصیل، در کنار هم نقش ایران را ساخته‌اند. اقوام ایرانی نقطه قوت ایران‌اند، نه نقطه ضعف آن.

ترک‌ها یکی از بزرگ‌ترین و اصیل‌ترین اقوام ایران هستند و در همه دوران‌ها، در دفاع از این خاک، در ساختن این کشور و در حفظ عزت و استقلال ایران، پیشگام و فداکار بوده‌اند. تاریخ ایران بدون غیرت و ایستادگی ترک‌ها نوشته نمی‌شود.

شما ترک‌زبانان عزیز، همواره در رفتار، گفتار و عمل، مایه وحدت، انسجام، ادب و تمدن بوده‌اید. این میراث ارزشمند را پدران و مادران ما با سال‌ها نجابت و بزرگ‌منشی ساخته‌اند و امروز امانتی در دست ماست. پس نباید هیچ گفتار و رفتاری از ما سر بزند که این چهره روشن و این سابقه افتخارآمیز را مخدوش کند.

اما باید بدانیم که دشمن دقیقاً همین نقطه قوت را هدف گرفته است. تلاش دشمن این است که تنوع قومی ایران را از عامل قدرت به عامل ضعف و دعوا تبدیل کند و اقوام ایرانی را در برابر هم قرار دهد. هر شعار قومی، هر توهین به هر قوم و هر درگیری میان هواداران، دقیقاً همان چیزی است که دشمن می‌خواهد. ما اجازه نمی‌دهیم چنین شود. ما با رفتار خود ثابت می‌کنیم که اقوام ایرانی برادرند و در کنار هم ایستاده‌اند.

۳. همه نگاه‌ها به سکو‌های ماست

امروز تراکتور فقط یک تیم فوتبال نیست؛ نام و آبروی میلیون‌ها هوادار است. هر حرکت و هر صدایی که از سکو‌های ما بلند می‌شود، دیده و شنیده می‌شود. متأسفانه گاهی کوچک‌ترین بی‌احترامی از سوی چند نفر، بزرگ‌نمایی می‌شود و به پای همه هواداران تراکتور نوشته می‌شود. ما نباید اجازه دهیم رفتار نادرست عده‌ای معدود، زحمات سال‌ها و چهره زیبای این هواداری را خدشه‌دار کند.

هر توهین، هر شعار نامناسب و هر درگیری، نه‌تنها به آبروی ما لطمه می‌زند، بلکه ممکن است به جریمه، محرومیت تماشاگران و حتی محرومیت تیم منجر شود. بی‌شک هیچ‌کدام از ما نمی‌خواهیم تیم محبوبمان به خاطر چند رفتار نسنجیده تاوان بدهد. پس مراقب خودمان و اطرافیانمان باشیم و اگر کسی خواست از مسیر درست خارج شود، با زبان خوش او را به آرامش دعوت کنیم.

۴. غیرت خانوادگی و احترام به حضور بانوان

امروز بانوان عزیز نیز در کنار ما به ورزشگاه می‌آیند؛ مادران، خواهران، همسران و دختران این سرزمین. حضور آنها در ورزشگاه، ارزشی بزرگ و مایه افتخار است و حفظ احترام و امنیت آنها وظیفه همه ماست.

ترک‌ها در طول تاریخ به غیرت خانوادگی، نجابت و احترام به خانواده شناخته شده‌اند. در فرهنگ ما، جایی که مادر و خواهر حضور دارند، سخن نامتعارف، ناسزا و بی‌احترامی جایی ندارد.

پس بیایید فضای ورزشگاه را چنان سالم، محترمانه و خانوادگی نگه داریم که هر پدری با خیال آسوده، همسر و دخترش را به تماشای بازی تراکتور بیاورد.

هر ناسزا و هر شعار زشت، پیش از آنکه به رقیب توهین باشد، بی‌احترامی به همین بانوانی است که در کنار ما نشسته‌اند. غیرت ترک اجازه چنین رفتاری را نمی‌دهد.

۵. ما خود قربانی توهین بوده‌ایم

هواداران تراکتور بیش از هر کس دیگری طعم تلخ شعار‌های قومی و توهین‌های ناموسی را چشیده‌اند. بار‌ها در ورزشگاه‌های مختلف، هویت، زبان و فرهنگ ما مورد بی‌احترامی قرار گرفته و ما به‌حق از آن دلگیر و آزرده شده‌ایم.

درست به همین دلیل، ما باید بیش از همه مراقب باشیم. کسی که درد توهین را می‌شناسد، هرگز آن را به دیگری روا نمی‌دارد. پاسخ ما به بی‌احترامی، بی‌احترامی نیست؛ پاسخ ما ادب، بزرگ‌منشی و تشویق تیم خودمان است. احترام به تیم رقیب و هواداران آن، نشانه قدرت و اعتمادبه‌نفس ماست، نه ضعف.

هواداران صنعت نفت آبادان و مردم شریف خوزستان، هموطنان عزیز ما هستند؛ مردمی که سال‌ها در کنار همه ایرانیان سختی‌ها را تحمل کرده‌اند. فردا در زمین رقیب هستیم، اما بیرون از زمین برادر و هم‌وطنیم. بیایید به آنها همان احترامی را بگذاریم که انتظار داریم دیگران به ما بگذارند.

۶. هوشیاری در برابر سوءاستفاده دشمن

باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم کسانی که دنبال تفرقه هستند، از احساسات پاک هواداران سوءاستفاده کنند. دشمنان این سرزمین از هر فرصتی برای ایجاد شکاف میان مردم استفاده می‌کنند و ورزشگاه‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند. یک شعار نادرست یا یک درگیری کوچک می‌تواند دستاویزی برای تبلیغات منفی و تفرقه‌افکنی شود. ما با رفتار آگاهانه خود، این فرصت را از آنها می‌گیریم.

فوتبال باید عامل شادی، دوستی و همدلی باشد، نه کینه و دشمنی. تراکتور همیشه نماد غیرت، اصالت و ایستادگی بوده و این بار هم باید نماد همبستگی و آرامش باشد.

۷. آرامش، پیش از بازی، در جریان بازی و پس از آن

از هواداران عزیز می‌خواهم در مسیر رفت‌وآمد به ورزشگاه، با حوصله و آرامش رفتار کنند، به دستورات عوامل برگزاری و نیرو‌های انتظامی احترام بگذارند و از هرگونه تنش و درگیری پرهیز کنند. نتیجه بازی هر چه باشد، رفتار ما باید همان رفتار بزرگ و همیشگی هواداران تراکتور باشد.

همچنین از دوستان عزیز در فضای مجازی درخواست دارم مراقب نوشته‌ها و پیام‌های خود باشند و از انتشار مطالب توهین‌آمیز یا تحریک‌کننده خودداری کنند. فضای مجازی هم بخشی از سکوی ماست و آبروی تراکتور در آنجا هم باید حفظ شود.

۸. پیگیری حق و حقوق تراکتور و هواداران

به همه هواداران عزیز اطمینان می‌دهم که باشگاه تراکتور پیگیر حق و حقوق هواداران، تیم فوتبال و باشگاه است. این موضوع را با تمام قوا و از طریق تمامی مراجع ذی‌ربط داخلی و خارجی پیگیری می‌کنیم و در صورت لزوم، موضوع را از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) نیز دنبال خواهیم کرد.

تا احقاق کامل حق تراکتور و هواداران عزیزش، کوچک‌ترین سستی و تعللی نخواهیم داشت.

من از شما نمی‌خواهم از حق خود بگذرید؛ از شما می‌خواهم اجازه دهید با اتحاد، آرامش و اقتدار، حقمان را بگیریم. شما در سکو‌ها از نام تراکتور دفاع کنید و ما نیز وظیفه داریم با تمام توان از شأن، هویت و حقوق شما دفاع کنیم.



من و همه اعضای باشگاه، به شما افتخار می‌کنیم. شما سرمایه اصلی تراکتور هستید و هر موفقیتی که این تیم به دست آورده، حاصل عشق و حمایت بی‌دریغ شماست. یقین دارم فردا نیز مثل همیشه، هم در تشویق و هم در اخلاق، قهرمان واقعی سکو‌ها خواهید بود و نشان خواهید داد که چرا هواداران تراکتور، الگوی هواداری در ایران هستند.

بیایید با هم، با صدایی واحد و دلی یکپارچه، فریاد بزنیم:

«ادب شرف شعاریمیز، تیراختور افتخاری‌میز»

به امید پیروزی تراکتور، سربلندی هواداران عزیز و عزت، آرامش و یکپارچگی ایران عزیزمان.