رئیس‌جمهور اوکراین خواستار توقف درگیری‌ها در خطوط مقدم فعلی و آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با روسیه شد.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز، خواستار تثبیت خطوط مقدم جنگ با روسیه و برقراری آتش‌بس شد.

به گزارش مهر، او در پاسخ به پرسشی درباره پذیرش توافق صلح بر مبنای خطوط فعلی نبرد گفت: اکنون باید درگیری‌ها را متوقف کنیم. به اعتقاد من، این راه واقعی پایان دادن به جنگ است. نام آن را آتش‌بس می‌گذاریم؛ تثبیت خطوط و توقف درگیری‌ها.

در همین حال، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز چهارشنبه در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در سن‌پترزبورگ گفت دونالد ترامپ در گفت‌وگوی اخیر خود بر ضرورت پایان دادن به جنگ اوکراین و توقف تلفات انسانی تأکید کرده است.

این دیدار یک روز پس از مذاکرات ویتکاف با زلنسکی در اسلو، پایتخت نروژ برگزار شد. در این مذاکرات، یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ و الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند حضور داشتند و جرد کوشنر نیز از طریق ارتباط تصویری به گفت‌و‌گو‌ها پیوست. محور این مذاکرات، بررسی راه‌های حل‌وفصل جنگ اوکراین بود.