رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در دیدار با خانواده سرلشکر شهید «محمدصالح اسدی» یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت و بر تداوم راه او تأکید کرد.

جوان آنلاین: سردار سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح در این دیدار گفت: شهید اسدی نماد یک عمر صداقت، فداکاری، بصیرت و خدمت بی‌ادعا در سنگر دفاع از ایران اسلامی بود. او بیش از چهار دهه از عمر پربرکت خود را در میدان‌های حساس پاسداری از انقلاب و برقراری امنیت سپری کرد و نقش‌آفرینی‌های منحصر‌به‌فرد او در حوزه اطلاعات و امنیت، سرمایه‌ای ماندگار برای نیرو‌های مسلح و کشور است.

وی افزود: امنیت پایدار امروز ایران اسلامی، مرهون مجاهدت‌های خاموش و فداکاری‌های مردانی است که جان و عمر خود را وقف حفظ این سرزمین و نظام مقدس اسلامی کردند.