دولت انگلیس بر خلاف وعده، برای مقابله با هزینه‌های بالا ایجاد یک میدان گازی جدید در دریای شمال را تأیید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از روزنامه هندلزبلات، دولت انگلیس برای اولین بار پس از سال‌ها، یک میدان گازی جدید در دریای شمال را تأیید کرده است.

به گزارش تسنیم، فیاتا فنبوله، وزیر انرژی انگلیس چراغ سبز را به میدان جکداو، واقع در حدود ۲۴۰ کیلومتری شرق شهر ساحلی آبردین اسکاتلند، نشان داد. این میدان توسط شرکت مشترک آدورا بین شرکت نفت بریتانیایی شل و شرکت انرژی نروژی اکوئینور اداره خواهد شد و قرار است تولید آن قبل از کریسمس آغاز شود.

این مجوز از نظر سیاسی بحث‌برانگیز است. دولت انگلیس به رهبری حزب کارگر متعهد شده بود که هیچ مجوز حفاری جدیدی برای میادین گازی و نفتی در دریای شمال صادر نکند.

با این حال، پروژه جکداو قبلاً در دولت محافظه‌کار قبلی تأیید شده بود. پس از اعتراضات طرفداران محیط زیست و حکم دادگاه در ژانویه ۲۰۲۵، تأثیر زیست‌محیطی این پروژه باید دوباره ارزیابی می‌شد. میدان نفتی رزبانک در نزدیکی جزایر شتلند نیز با بررسی مشابهی رو‌به‌رو است. تصمیم‌گیری در این مورد هنوز در دست بررسی است.

اندی برنهام، نخست وزیر انگلیس در توجیه این اقدام خود گفت که مجوز فعلی صد‌ها شغل را تضمین می‌کند و به گرم نگه داشتن میلیون‌ها خانه در این زمستان کمک می‌کند.

جکداو بزرگترین میدان گازی دست نخورده در دریای شمال محسوب می‌شود و می‌تواند حدود ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز را با ظرفیت کامل تولید کند.

قیمت بالای انرژی دلیل اصلی افزایش تورم در بریتانیا به ۳.۵ درصد در ماه سپتامبر است.