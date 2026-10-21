عنایتی از پالایش نفت استعفا کرد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0631\u0636\u0627 \u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0641\u062a \u0628\u0646\u062f\u0631\u0639\u0628\u0627\u0633 \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0644\u06cc\u06af \u06cc\u06a9 \u0628\u0631\u0639\u0647\u062f\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0632 \u0633\u0645\u062a \u062e\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627 \u06a9\u0631\u062f.\n\u067e\u0627\u0644\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0627\u06cc\u062a \u0639\u0646\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0622\u0631\u06cc\u0648 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u200c\u0634\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f4 \u0628\u0631 \u0635\u0641\u0631 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062e\u0648\u0631\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0631\u062f\u0647 \u0633\u06cc\u0632\u062f\u0647\u0645 \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0631\u062f\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.