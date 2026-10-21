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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۴
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عزاداری فاطمیه اول در حرم حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود

2 محافل عزاداری ایام فاطمیه اول از پنجشنبه ۳۰ مهرماه به مدت پنج شب در حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار می‌شود.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفت‌و‌گو با خبرنگار، از برگزاری ویژه‌برنامه‌های عزاداری و سوگواری ایام فاطمیه اول در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) خبر داد و اظهار کرد: این مراسم‌ها به مناسبت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و با هدف برگزاری محافل سوگواری در حرم مطهر بانوی کرامت تدارک دیده شده است.

به گزارش مهر، وی افزود: برنامه‌های عزاداری در دو نوبت ظهر و شب برگزار می‌شود و جمعی از سخنرانان مذهبی و مداحان اهل‌بیت (ع) در این محافل به ایراد سخنرانی و مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت.

وی بیان کرد: مراسم شبانه عزاداری از پنجشنبه ۳۰ مهرماه به مدت پنج شب، پس از نماز عشا در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار می‌شود و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدحسین راجی سخنران این محافل خواهد بود.

حسین زاده ادامه داد: در این مراسم، عباس حیدرزاده، علی مالکی‌نژاد، علی حبیب‌زاده، مسعود زمانی، سید محسن بنی‌فاطمه و محمد وفانیا به مداحی و مرثیه‌خوانی در سوگ حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازند.

وی گفت: حضور این مداحان در برنامه‌های شبانه، بخشی از ویژه‌برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ایام فاطمیه اول در حرم مطهر بانوی کرامت است که طی پنج شب متوالی برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها اضافه کرد: همچنین برنامه‌های عزاداری ظهرگاهی حرم مطهر از روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه به مدت پنج روز برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند پس از نماز عصر در این محافل حضور یابند.

وی افزود: در این برنامه‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین آقامیری به سخنرانی می‌پردازد و محمود بذری، سید جواد میرجعفری، یاسین شیخ‌زاده، رضا ایزدی و رسول محمدی نیز در جمع عزاداران به مداحی و مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت.

وی عنوان کرد: این محافل در ادامه برنامه‌های سوگواری ایام فاطمیه اول در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود و برنامه‌های ظهرگاهی و شبانه، فرصت حضور زائران و مجاوران را در مجالس عزاداری این ایام فراهم می‌کند.

برچسب ها: مراسم عزاداری ، ایام فاطمیه ، حرم حضرت معصومه (س)
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