جوان آنلاین: به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ، کمیته هماهنگی جنبش موسوم به جلیقه زرد‌ها صبح امروز چهارشنبه اعلام کرد که برای روز شنبه در پاریس تظاهراتی ثبت شده است.

به گزارش تسنیم، قرار است این راهپیمایی از میدان باستیل تا اپرای گارنیه ادامه یابد. حدود یک هفته پیش هم روز اعتراض جلیقه زرد‌ها علیه هزینه‌های بالای زندگی به هرج و مرج کشیده شد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده آنها خواستار «اقدام دوم» برای درخواست استعفای امانوئل ماکرون، دفاع از حق تظاهرات و اعتراض به هزینه‌های بالای زندگی هستند. جنبش جلیقه زرد‌ها از نوامبر ۲۰۱۸، فرانسه را برای ماه‌ها فلج کرد.

سباستین لکورنو، نخست وزیر فرانسه عصر سه‌شنبه در جلسه پرسش و پاسخ مجلس ملی اعلام کرد که استقرار نیرو‌های امنیتی این بار گسترده خواهد بود.

به گفته وی سربازان همچنین برای جلوگیری از غارت مستقر خواهند شد. آخر هفته گذشته، اعتراضات گسترده علیه تورم بالا و شرایط بد اقتصادی در شهر‌های مختلف فرانسه به درگیری‌هایی با پلیس منجر شده و بیش از ۲ هزار نفر دستگیر شدند.

شب گذشته هم در برخی محله‌های چندین شهر، از جمله پاریس، مارسی و نیس، مقررات منع آمد و شد برقرار بود. یک هلیکوپتر نیز در طول شب بر فراز پاریس به پرواز درآمد تا بر رعایت مقررات نظارت کند. محدودیت‌هایی نیز در برخی مکان‌ها در شب‌های قبل اعمال شده بود.

نخست وزیر فرانسه همچنین امروز چهارشنبه با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری که روز اقدام را برای ۵ نوامبر اعلام کرده بودند، دیدار کرد. این جلسه که شامل افسران پلیس نیز می‌شد، قرار بود بر امنیت این رویداد بزرگ تمرکز کند.

مقامات اتحادیه از این واقعیت که نمایندگان دانشجویان مدارس و دانشگاه‌ها، که هفته‌هاست علیه شرایط اسفناک سیستم آموزشی اعتراض می‌کنند، دعوت نشده‌اند، انتقاد کردند.

نخست وزیر فرانسه همچنین رهبران احزاب سیاسی را به جلسه‌ای در روز پنجشنبه دعوت کرده است. بحث‌های سیاسی به طور فزاینده‌ای در این کشور داغ می‌شود.

اعضای دولت، ژان لوک ملانشون، نامزد پوپولیست چپ‌گرای ریاست جمهوری، را به سوءاستفاده از اعتراضات برای منافع سیاسی متهم می‌کنند. ملانشون که در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کند، خشونت پلیس را محکوم می‌کند.

مارین لوپن و جردن باردلا، رهبران حزب افراطی فرانسه دعوت نخست‌وزیر را نپذیرفتند بلکه فقط معاونان خود را خواهند فرستاد.

لوپن که در نظرسنجی‌ها از ملانشون پیشی گرفته است، در مصاحبه‌ای با فرانس‌اینفو از قدرتی در حال مرگ که کنترل خود را از دست داده، دیگر نمی‌تواند خود را حفظ کرده و با دوراندیشی عمل کند و تا حدودی درگیر انکار ایدئولوژیک است صحبت کرد.