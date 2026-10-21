اسرار نظامی و اختلافات سیاسی، تخت نتانیاهو را به لرزه درآورده است

همه نگاه‌ها در اراضی اشغالی به انتخابات سرنوشت‌ساز تنها ۶ روز دیگر دوخته شده است و این امر روزنامه‌های عبری روز چهارشنبه را به بستری آزاد برای ارزیابی عملکرد ائتلاف حاکم فعلی و برجسته کردن اختلافات عمیق بین محاسبات سیاسی رئیس دولت و ارزیابی‌های حرفه‌ای نهاد نظامی تبدیل کرده است.

جوان آنلاین: پوشش رسانه‌ای امروز -چهارشنبه- شامل تغییر از نظارت بر تهدید‌های میدانی مستقیم به کالبدشکافی سازوکار‌های درونی تصمیم‌گیری امنیتی و بررسی پیامد‌های بحران‌های اقتصادی و اجتماعی انباشته شده بود که در شکل‌دهی به نظرات رأی‌دهندگان و تعریف نقشه پارلمانی پیش‌بینی‌شده کنست نقش محوری داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، روزنامه‌های اسرائیلی که امروز منتشر شدند، جزئیات امنیتی بسیار حساسی را فاش کردند. به عنوان مثال، روزنامه هاآرتص، گزارش اطلاعاتی گسترده‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا فشار شدیدی بر تل‌آویو وارد کرده و به شدت با طرحی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر در اوایل اکتبر برای آغاز حملات نظامی گسترده و مستقیم علیه ایران ارائه کرد، مخالفت کرده است. بر اساس تحلیل‌های نظامی منتشر شده، مخالفت آمریکا با طرح اسرائیل ناشی از تمایل به محافظت از تهران نبود، بلکه ناشی از نگرانی‌های عمیق واشنگتن بود که چنین حملات مستقیمی می‌تواند یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار و کنترل نشده را شعله‌ور کند، بلافاصله بر منابع انرژی جهانی تأثیر بگذارد و خاورمیانه را به سمت نقطه‌ای بدون بازگشت سوق دهد.

این روزنامه اشاره کرد این افشاگری، دولت نتانیاهو را در حالت تدافعی در برابر مخالفانش قرار داده است، مخالفانی که این عقب‌نشینی را نشانه‌ای از این می‌دانند که تصمیمات امنیتی اسرائیل کاملاً تابع پارامتر‌ها و خطوط قرمز ترسیم شده توسط دولت آمریکا است.

از دست رفتن اعتماد بین نخبگان سیاسی مخالف و رئیس دولت

در زمینه‌ای مرتبط با امنیت و سیاست داخلی، رسانه‌های عبری به طور گسترده از تماس یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات، با رهبری ارتش اشغالگر خبر دادند. گولان علناً از تشکیلات نظامی خواست که محکم بایستند و هرگونه حرکت یا عملیات نظامی را که به اعتقاد او با هدف ارائه حمایت سیاسی یا تبلیغاتی به بنیامین نتانیاهو برای تقویت چشم‌انداز انتخاباتی او، تنها چند روز قبل از باز شدن صندوق‌های رأی انجام می‌شود، خنثی کنند.

تحلیلگران سیاسی این تماس بی‌سابقه را بازتابی از اختلاف عمیق و از دست رفتن اعتماد بین نخبگان سیاسی مخالف و رئیس دولت دانستند. بسیاری از احزاب اکنون آشکارا نخست‌وزیر را متهم می‌کنند که از مسائل امنیتی و نظامی برای خدمت به بقای سیاسی خود استفاده می‌کند و فشار زیادی را بر رئیس ستاد و روسای امنیتی وارد می‌کنند تا تعادل نهاد نظامی را حفظ کرده و آن را از قطب‌بندی حزبی دور نگه دارند.

دستور کار‌های ایدئولوژیک افراطی

در عرصه میدانی و اجتماعی، مقاله‌ای از شهردار تل‌آویو در روزنامه‌ای پس از اعلام اینکه دیگر نمی‌تواند در مورد تشدید سیستماتیک خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری و پیامد‌های مستقیم آن بر امنیت داخلی جامعه اسرائیل سکوت کند، جنجالی در محافل سیاسی محلی ایجاد کرد.

روزنامه‌ها این اظهارات را به گزارش‌های میدانی مکرری که حملات گسترده شهرک‌نشینان علیه کشاورزان فلسطینی و دیپلمات‌های اروپایی را در فصل برداشت زیتون جاری مستند می‌کنند، مرتبط کردند. سرمقاله‌های روزنامه‌های اسرائیلی هشدار دادند که ادامه ملایمت دولتی و امنیتی نسبت به این گروه‌های راست افراطی نه تنها تهدیدی برای تحمیل انزوای دیپلماتیک خفه‌کننده بر اسرائیل توسط پایتخت‌های اروپایی است، بلکه منجر به فرسایش حاکمیت قانون در خود جامعه اسرائیل می‌شود و دولت را به گروگانی در برابر دستور کار‌های ایدئولوژیک افراطی تحمیل شده توسط احزاب مذهبی صهیونیستی در ائتلاف حاکم تبدیل می‌کند.

پرونده‌های اقتصادی

پوشش اخبار به ابعاد امنیتی و نظامی محدود نمی‌شد؛ روزنامه‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ۲۷ اکتبر، فضای قابل توجهی را به تحلیل روند‌های واقعی مردم اسرائیل اختصاص دادند. هاآرتص با تیتری برجسته اعلام کرد که مسائل تورم و هزینه‌های کمرشکن زندگی، کلید اصلی تعیین‌کننده مسیر این انتخابات هستند. اگرچه گفتمان رسمی احزاب اصلی ظاهراً حول مسائل استراتژیک و جنگ در جبهه‌های مختلف می‌چرخد، نظرسنجی‌ها و گزارش‌های اقتصادی تأیید می‌کنند که شهروندان اسرائیلی اکنون بحران‌های اقتصادی خفه‌کننده، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و وخامت سطح خدمات اجتماعی را در صدر اولویت‌های رأی‌گیری خود قرار می‌دهند.

کارشناسان معتقدند که غفلت احزاب از پرونده اقتصادی ممکن است شگفتی‌های بزرگی را در صندوق‌های رأی، به‌ویژه در شهر‌های حومه که به طور مضاعف تحت تأثیر پیامد‌های مالی سال‌ها جنگ‌های مداوم هستند، به همراه داشته باشد.

اصرار ائتلاف بر حمایت از سربازان فراری

در سایر حوزه‌ها که منعکس‌کننده تناقضات عمیق در جامعه است، گزارش‌ها بر بحران جاری خدمت سربازی که بر طلاب حوزه‌های علمیه ارتدکس افراطی (حریدی) تأثیر می‌گذارد، تأکید کرده‌اند.

محافل حقوقی و روزنامه‌نگاری انتقادات شدیدی را متوجه دولت کرده‌اند و استدلال می‌کنند که اصرار ائتلاف بر حمایت از سربازان فراری و ارائه حمایت مالی به حوزه‌های علمیه آنها، قوه مجریه را بالاتر از قانون قرار می‌دهد و اصل تقسیم برابر بار مسئولیت بین اسرائیلی‌ها را در زمانی که ارتش به دلیل عملیات نظامی مداوم با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است، تضعیف می‌کند.

در نگاهی کاملاً متفاوت، برخی از ضمیمه‌های فرهنگی و اجتماعی به پدیده‌های اجتماعی نوظهور، مانند مصرف مخفیانه مواد مخدر توسط گروه‌هایی از یهودیان حسیدی (زیرگروهی از حریدی‌های ارتدکس افراطی) که در جستجوی تجربیات معنوی جایگزین برای تقویت ایمان خود هستند، پرداختند.

به گفته جامعه‌شناسان، این پدیده نشان دهنده بیگانگی و فشار روانی عظیمی است که بخشی از جوانان در جوامع مذهبی بسته در نتیجه بحران‌های پی در پی پیرامون اراضی اشغالی تجربه می‌کنند.

بررسی جامع مطبوعات رژیم صهیونیستی طی امروز، فضای کلی انتظار و نگرانی شدید را نشان می‌دهد. از یک سو، به نظر می‌رسد رهبری سیاسی توسط خطوط قرمز منطقه‌ای و بین‌المللی اعمال شده توسط واشنگتن محدود شده است. از سوی دیگر، درگیری‌های داخلی در مورد هویت کشور، حاکمیت قانون و بحران خردکننده هزینه‌های زندگی در حال افزایش است.

رژیم صهیونیستی در حالی به پای صندوق‌های رأی می‌رود که زیر بار مسائل امنیتی پیچیده و اختلافات عمیق داخلی قرار دارد و روز پس از انتخابات را به افقی باز از احتمالات تبدیل می‌کند، بدون هیچ نشانه‌ای روشن از توانایی هیچ اردوگاه سیاسی برای دستیابی به ثبات پایدار.