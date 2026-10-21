سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: گفتگوی سازنده‌ای میان پوتین و فرستاده آمریکا انجام شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: گفتگوی سازنده‌ای میان پوتین (رئیس جمهور روسیه) و ویتکاف (فرستاده آمریکا) انجام شد.

به گزارش مهر، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: جرد کوشنر (داماد ترامپ) به‌صورت تلفنی در گفتگوی پوتین و ویتکاف شرکت کرد.

این در حالیست که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه پیشتر در دیدار با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا گفت: برای من مهم است که ارزیابی شما از بحران پیرامون ایران را بشنوم و روسیه آماده است برای حل‌وفصل آن کمک کند. پیشنهاد‌های روسیه برای حل‌وفصل اوضاع پیرامون ایران به‌خوبی شناخته‌شده است.

وی با اشاره به روابط اقتصادی مسکو و واشنگتن اظهار کرد روسیه به احیای همکاری‌های اقتصادی با آمریکا علاقه‌مند است.