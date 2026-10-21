معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: حضور در میان روستاییان و عشایر و شنیدن بی‌واسطه مسائل و مشکلات آنان اقدامی ارزشمند و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های موثرتر برای رفع نیاز‌های مردم است.

جوان آنلاین: عبدالکریم حسین‌زاده روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: سفر به این استان فرصتی فراهم کرده است تا وضعیت توسعه روستایی و عشایری از نزدیک بررسی شود و مسائل، مشکلات و مطالبات مردم این مناطق بدون واسطه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: یکی از اهداف مهم سفر‌های استانی، حضور در میان مردم، گفت‌و‌گو با آنان و شناخت دقیق‌تر شرایط زندگی و نیاز‌های مناطق مختلف است؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره مسائل روستا‌ها زمانی می‌تواند اثربخش‌تر باشد که بر پایه شناخت میدانی و شنیدن مستقیم دیدگاه‌های مردم انجام شود.

معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: حتی اگر این سفر دستاورد دیگری نداشته باشد، همین که در کنار روستاییان بنشینیم، سخنان آنان را بشنویم و مسائل و مشکلاتشان را از نزدیک بررسی کنیم، دستاوردی بزرگ و ارزشمند خواهد بود.

شنیدن مطالبات مردم، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری مؤثر

حسین‌زاده با تاکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسوولان با مردم اظهار کرد: شناخت مشکلات و نیاز‌های روستاییان تنها از طریق گزارش‌ها و بررسی‌های اداری امکان‌پذیر نیست، بلکه حضور در محل زندگی آنان و گفت‌وگوی بی‌واسطه با ساکنان روستا‌ها می‌تواند ابعاد مختلف مسائل را روشن‌تر کند.

وی افزود: مردم مناطق روستایی و عشایری از نزدیک با مشکلات و ظرفیت‌های محل زندگی خود آشنا هستند و شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر اولویت‌ها و انتخاب راهکار‌های مناسب برای رفع مشکلات کمک کند.

معاون رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: سفر‌های استانی فرصتی برای بررسی شرایط موجود، ارزیابی نیاز‌ها و گفت‌و‌گو با مردم و مسوولان محلی است تا مسائل مناطق مختلف با توجه به شرایط و اقتضائات هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه توسعه روستایی، شناخت نیاز‌های واقعی مردم و بررسی میدانی شرایط زندگی آنان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر را فراهم کند.

معاون رییس‌جمهور: صدای روستاییان باید بی‌واسطه شنیده شود

تلاش دولت برای بررسی و رفع مشکلات مردم

حسین‌زاده با اشاره به شرایط دشوار موجود گفت: دولت با وجود محدودیت‌ها و مشکلات تلاش می‌کند در مسیر حل مسائل مردم اثرگذار باشد و برای بهبود شرایط زندگی آنان گام بردارد.

وی افزود: ما نیز به‌عنوان نمایندگان دولت در سفر‌های استانی تلاش می‌کنیم بخشی از مسائل و مشکلات موجود را بررسی کنیم، مطالبات مردم را بشنویم و برای یافتن راهکار‌های مناسب به منظور رفع آنها چاره‌اندیشی کنیم.

معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: ارتباط مستقیم با مردم و آگاهی از شرایط واقعی زندگی آنان، به مسوولان کمک می‌کند تا مسائل را با نگاه دقیق‌تری دنبال کنند و در مسیر پاسخ‌گویی به نیاز‌های مناطق مختلف گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به مشکلات روستاییان و عشایر باید با شناخت شرایط هر منطقه و بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های موجود همراه باشد تا امکان برنامه‌ریزی متناسب با واقعیت‌های میدانی فراهم شود.

بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های روستایی و عشایری خراسان شمالی

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های روستایی و عشایری خراسان شمالی اظهار کرد: بررسی میدانی وضعیت این مناطق و گفت‌و‌گو با مردم و مسوولان محلی می‌تواند به شناخت بهتر نیاز‌ها و اولویت‌بندی مسائل برای پیگیری و رفع مشکلات کمک کند.

وی افزود: در جریان این سفر، شرایط توسعه روستایی و عشایری استان از نزدیک مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود مسائل و مطالبات مردم این مناطق با دقت بیشتری بررسی شود.

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: هر منطقه با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی خود، ظرفیت‌ها و نیاز‌های متفاوتی دارد؛ از این‌رو، شناخت شرایط محلی و شنیدن دیدگاه‌های مردم می‌تواند در انتخاب مسیر‌های مناسب برای توسعه نقش مؤثری داشته باشد.

وی تاکید کرد: روستاییان و عشایر بخشی مهم از جامعه کشور هستند و توجه به مسائل آنان، شناخت توانمندی‌های مناطق محل زندگی‌شان و بررسی راهکار‌های رفع مشکلات، از موضوعات مهم در مسیر توسعه روستایی به شمار می‌رود.

خراسان شمالی از روز چهارشنبه میزبان عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه است.

این سفر ۲ روزه با هدف حضور در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس «هزار و یک روایت» و بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های فرهنگی و هنری استان انجام می‌شود.

شرکت در نشست شورای اداری استان و بازدید از روستای ارکان بجنورد از دیگر برنامه‌های این سفر اعلام شده است.

بازدید‌های میدانی و دیدار با مسوولان و فعالان محلی از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند به شناخت بهتر شرایط مناطق روستایی و عشایری و بررسی ظرفیت‌ها و مسائل موجود در این مناطق کمک کند.