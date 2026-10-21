کد خبر: 1386175
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۶
سیاست » اخبار کلی
معاون رییس‌جمهور:

صدای روستاییان باید بی‌واسطه شنیده شود

2 معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: حضور در میان روستاییان و عشایر و شنیدن بی‌واسطه مسائل و مشکلات آنان اقدامی ارزشمند و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های موثرتر برای رفع نیاز‌های مردم است.

جوان آنلاین: عبدالکریم حسین‌زاده روز چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی اظهار کرد: سفر به این استان فرصتی فراهم کرده است تا وضعیت توسعه روستایی و عشایری از نزدیک بررسی شود و مسائل، مشکلات و مطالبات مردم این مناطق بدون واسطه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: یکی از اهداف مهم سفر‌های استانی، حضور در میان مردم، گفت‌و‌گو با آنان و شناخت دقیق‌تر شرایط زندگی و نیاز‌های مناطق مختلف است؛ چراکه تصمیم‌گیری درباره مسائل روستا‌ها زمانی می‌تواند اثربخش‌تر باشد که بر پایه شناخت میدانی و شنیدن مستقیم دیدگاه‌های مردم انجام شود.

معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: حتی اگر این سفر دستاورد دیگری نداشته باشد، همین که در کنار روستاییان بنشینیم، سخنان آنان را بشنویم و مسائل و مشکلاتشان را از نزدیک بررسی کنیم، دستاوردی بزرگ و ارزشمند خواهد بود.

شنیدن مطالبات مردم، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری مؤثر

حسین‌زاده با تاکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسوولان با مردم اظهار کرد: شناخت مشکلات و نیاز‌های روستاییان تنها از طریق گزارش‌ها و بررسی‌های اداری امکان‌پذیر نیست، بلکه حضور در محل زندگی آنان و گفت‌وگوی بی‌واسطه با ساکنان روستا‌ها می‌تواند ابعاد مختلف مسائل را روشن‌تر کند.

وی افزود: مردم مناطق روستایی و عشایری از نزدیک با مشکلات و ظرفیت‌های محل زندگی خود آشنا هستند و شنیدن دیدگاه‌ها و مطالبات آنان می‌تواند به شناخت دقیق‌تر اولویت‌ها و انتخاب راهکار‌های مناسب برای رفع مشکلات کمک کند.

معاون رییس‌جمهور خاطرنشان کرد: سفر‌های استانی فرصتی برای بررسی شرایط موجود، ارزیابی نیاز‌ها و گفت‌و‌گو با مردم و مسوولان محلی است تا مسائل مناطق مختلف با توجه به شرایط و اقتضائات هر منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حوزه توسعه روستایی، شناخت نیاز‌های واقعی مردم و بررسی میدانی شرایط زندگی آنان اهمیت زیادی دارد و می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و مؤثرتر را فراهم کند.

معاون رییس‌جمهور: صدای روستاییان باید بی‌واسطه شنیده شود

تلاش دولت برای بررسی و رفع مشکلات مردم

حسین‌زاده با اشاره به شرایط دشوار موجود گفت: دولت با وجود محدودیت‌ها و مشکلات تلاش می‌کند در مسیر حل مسائل مردم اثرگذار باشد و برای بهبود شرایط زندگی آنان گام بردارد.

وی افزود: ما نیز به‌عنوان نمایندگان دولت در سفر‌های استانی تلاش می‌کنیم بخشی از مسائل و مشکلات موجود را بررسی کنیم، مطالبات مردم را بشنویم و برای یافتن راهکار‌های مناسب به منظور رفع آنها چاره‌اندیشی کنیم.

معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: ارتباط مستقیم با مردم و آگاهی از شرایط واقعی زندگی آنان، به مسوولان کمک می‌کند تا مسائل را با نگاه دقیق‌تری دنبال کنند و در مسیر پاسخ‌گویی به نیاز‌های مناطق مختلف گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: توجه به مشکلات روستاییان و عشایر باید با شناخت شرایط هر منطقه و بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های موجود همراه باشد تا امکان برنامه‌ریزی متناسب با واقعیت‌های میدانی فراهم شود.

بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های روستایی و عشایری خراسان شمالی

حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های روستایی و عشایری خراسان شمالی اظهار کرد: بررسی میدانی وضعیت این مناطق و گفت‌و‌گو با مردم و مسوولان محلی می‌تواند به شناخت بهتر نیاز‌ها و اولویت‌بندی مسائل برای پیگیری و رفع مشکلات کمک کند.

وی افزود: در جریان این سفر، شرایط توسعه روستایی و عشایری استان از نزدیک مورد توجه قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود مسائل و مطالبات مردم این مناطق با دقت بیشتری بررسی شود.

معاون رییس‌جمهور ادامه داد: هر منطقه با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی خود، ظرفیت‌ها و نیاز‌های متفاوتی دارد؛ از این‌رو، شناخت شرایط محلی و شنیدن دیدگاه‌های مردم می‌تواند در انتخاب مسیر‌های مناسب برای توسعه نقش مؤثری داشته باشد.

وی تاکید کرد: روستاییان و عشایر بخشی مهم از جامعه کشور هستند و توجه به مسائل آنان، شناخت توانمندی‌های مناطق محل زندگی‌شان و بررسی راهکار‌های رفع مشکلات، از موضوعات مهم در مسیر توسعه روستایی به شمار می‌رود.

خراسان شمالی از روز چهارشنبه میزبان عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رییس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه است.

این سفر ۲ روزه با هدف حضور در جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس «هزار و یک روایت» و بررسی ظرفیت‌ها و نیاز‌های فرهنگی و هنری استان انجام می‌شود.

شرکت در نشست شورای اداری استان و بازدید از روستای ارکان بجنورد از دیگر برنامه‌های این سفر اعلام شده است.

بازدید‌های میدانی و دیدار با مسوولان و فعالان محلی از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند به شناخت بهتر شرایط مناطق روستایی و عشایری و بررسی ظرفیت‌ها و مسائل موجود در این مناطق کمک کند.

برچسب ها: معاون رئیس جمهور ، روستاییان ، مناطق محروم
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

نوستالژی آر‌پی‌جی!

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

کانتینر پَر!

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

درمانده و بی‌نقشه

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سایه فشار‌های دولت ترامپ و نگرانی درباره سلامت رای‌گیری

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار