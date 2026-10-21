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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۲
ایثار و مقاومت » اخبار كلی

ضرورت استقرار نظام مدیریت هماهنگ و یکپارچه فرایند محور در بنیاد شهید

بنیاد شهید معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به موضوع ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد با سنجش مستمر شاخصه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران باید به صورت دوره‌ای مورد سنجش قرار گیرد تا مشخص شود تا چه حد در ارتقاء اعتماد جامعه ایثارگران، مشارکت‌طلبی و همکاری جامعه ایثارگران، ارتقا ارزش‌ها و هنجارهای بنیاد با امیدآفرینی و انسجام خانوادگی تاثیرگذار بوده است.

جوان آنلاین: سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در همایش سراسری معاونین و مدیران بنیاد که صبح روز دوشنبه ۲۷ مهرماه در مجموعه نشاط برگزار شد، بر اجرای سیاست‌های ابلاغی این نهاد تاکید کرد.

به گزارش ایثار، موسوی در خصوص سیاست رعایت عدالت در حکمرانی بنیاد و پرهیز از بی‌عدالتی و تبعیض اظهار داشت: در اجرای این سیاست اقداماتی همچون ‌تبیین عدالت و بررسی آسیب‌شناسانه بی‌عدالتی در بنیاد، تعیین اهداف، نرم‌ها، استانداردها و تعیین شاخص‌ها، اصلاح و تدوین قوانین مبتنی بر داده‌های دقیق، توزیع منصفانه بودجه، امکانات، فرصت‌ها و عدالت در ابعاد مالی، اجتماعی، اداری، آموزشی و ...، مسئولیت پذیری و پاسخگویی در اجرای عدالت و نظارت و ارزیابی مستمر و برخورد با بی‌عدالتی و اصلاح مستمر سیستم مورد تاکید است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارتقاء سرمایه اجتماعی بنیاد با سنجش مستمر شاخصه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران باید به صورت دوره‌ای مورد سنجش قرار گیرد تا مشخص شود تا چه حد در ارتقاء اعتماد جامعه ایثارگران، مشارکت‌طلبی و همکاری جامعه ایثارگران، ارتقا ارزش‌ها و هنجارهای بنیاد با امیدآفرینی، انسجام خانوادگی، رضایت از زندگی، نوع دوستی، حاکمیت قانون، تقویت شبکه‌های ارتباطی بنیاد با تشکل‌های بنیادی در راستای اثربخشی، شفاف‌سازی و پاسخگویی، همبستگی جامعه ایثارگران، پاسخگویی متقابل، ثبات اقتصادی با رفع مشکل اشتغال، مسکن و وام ایثارگران، حاکمیت حکمرانی قانون محور با کنترل فساد و عدالت ادراک شده تاثیرگذار بوده است.

 

وی محور بعدی را حرکت به سمت «مدیریت دانایی» به‌جای صرفِ «دانستن» معرفی کرد و از تدوین ۱۰ ارزش سازمانی و ارائه راه‌های استقرار آن در قالب کتاب ارزشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران که تدوین و چاپ شده است خبر داد و تاکید کرد: این ارزش‌ها باید در مدیریت بنیاد نهادینه شود تا بنیاد به سازمانی الگو در استقرار ارزش‌های سازمانی تبدیل شود.

 

معاون رئیس جمهور در خصوص ارتقا شاخص‌های مدیریتی و ارزشهای سازمانی با استقرار مدیریت دانایی گفت: موضوع دانایی در مدیریت سازمان‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید این موضوع در بنیاد شهید و امور ایثارگران به جد پی‌گیری و مورد توجه قرار گیرد. در این رابطه فرایند داده به دانایی و خرد با استقرار حکمرانی داده محور عملکردی و تبدیل داده به اطلاعات دقیق، با شناخت و قابل برنامه‌ریزی، تولید دانش مبتنی بر اطلاعات مستند پایه و قابل انتقال آموزشی -پژوهشی، ایجاد دانایی مستخرج از دانش با توانایی فهم، تشخیص و قضاوت، خرد و عمل درست، با فهم ارزشمندی اقدام با سنجش منابع کوتاه و بلندمدت با تحلیل وضع موجود و مطلوب مورد تاکید است و همه باید در این مسیر اقدام کنند.

 

سیاست دیگری که رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به آن اشاره کرد استقرار نظام مدیریت هماهنگ و یکپارچه فرایند محور بود که در این زمینه گفت: کلان حوزه ماموریتی سلامت، فرهنگی، معیشتی و حمایتی با تفکیک دقیق وظایف ستادی-صفی و پشتیبانی باید دنبال شود و در تمام موارد عدم موازی کاری، ایفا نقش مکملی، یکپارچه، فرآیند محور، مهارتی و اثربخشی در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد.

 

معاون رئیس جمهور بر اهمیت تمرکز زدایی تاکید کرد و با انتقاد از «جزیره‌ای» عمل کردن بخش‌های مختلف بنیاد، از استقرار نظام مدیریت هماهنگ و یکپارچه در سه لایه خبر داد و گفت: ستاد وظیفه سیاست‌گذاری، راهبردسازی، نُرم‌سازی، استانداردسازی، شاخص‌سازی و پایش و نظارت را بر عهده دارد و هیچ کار اجرایی نباید در ستاد انجام شود؛ همه امور اجرایی باید به استان‌ها واگذار شود.

 

وی اشاره کرد: در این زمینه ایجاد وحدت رویه در مدیریت واحدهای بنیاد و پرهیز از اعمال مدیریت سلیقه‌ای، پاسخگو نمودن مدیران کل استانی و مسئولین شهرستان در قبال کلیت ماموریت‌های بنیاد، متعامل سازی واحدهای پشتیبانی و اقتصادی بنیاد در استان‌ها با مدیریت استان، واگذاری مسئولیت نگهداشت همه موقعیت‌های استقراری به مدیران کل استان‌ها و شهرستان‌ها، اولویت تامین سازمانی نیروی مراکز اجرایی بنیاد بر بخش‌های ستادی و واگذاری کامل اختیارات وظایف حمایتی و معیشتی به واحدهای اجرایی در قالب طرح مدیریت مورد باید مورد توجه قرار گیرد. ارتقاء سرمایه فکری بنیاد شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه‌ای از موضوعات دیگر مورد اشاره رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بود.

 

وی در این رابطه تاکید کرد: برای عملی شدن این سیاست استقرار مدیریت منابع انسانی در بنیاد، استقرار سرمایه ساختاری و سازمان فرایندی رسالت محور با ویژگی‌های چابکی، عملگرا، اثربخش، بهره‌ور، مسئولیت پذیر، پاسخگو و نظارت پذیر، اعمال مدیریت اثربخش محور، حاکمیت و توسعه خدمات وب سرویسی، سازماندهی نیروی انسانی بنیاد با تخصص حرفه‌ای، ماموریتی‌محور، تخصص‌گرا، ارزش‌آفرین، مسوولیت‌پذیر، پاسخگو، اصلاح و توسعه شبکه ارتباطی ایثارگران باید مورد توجه قرار گیرد.

 

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به انضباط مالی و شفافیت با ایجاد تقدم دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های بنیاد اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی سامانه شفافیت مالی و معاملاتی با امکان دسترسی جامعه هدف و واحدهای نظارتی، مدیریت کارآمد درآمد و هزینه در واحدهای اقتصادی و مالی، اولویت‌ صرفه‌جویی در هزینه‌کرد، رعایت تمام ضوابط و قوانین در فرآیند هزینه‌کرد، توسعه و اصلاح نظام مالی و اعمال مدیریت فرآیندی در تشخیص، تطبیق و نظارت بر هزینه، اصلاح منفذهای ضعف قوانین و نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی مالی و عدم انحراف از بودجه مصوب و پایداری و کارایی مالی در زمینه اجرایی شدن این سیاست باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

برچسب ها: بنیاد شهید ، ایثارگران ، بنیاد شهید و امور ایثارگران
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