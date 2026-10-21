پیام انصارالله به شیخ الازهر درباره جنگ عربستان علیه یمن

سخنگوی انصارالله یمن در پیامی به شیخ الأزهر، ضمن استقبال از دعوت برای پایان دادن به درگیری‌ها، اقدام عربستان در آغاز جنگ از سال ۲۰۱۵ را ماجراجویی غیرمسئولانه و تشدیدکننده بحران منطقه توصیف کرد.

جوان آنلاین: محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله و رئیس هیئت ملی مذاکره‌کننده یمن، در پیامی خطاب به دکتر أحمد الطیب، شیخ الأزهر، با استقبال از دعوت مسئولانه و حکیمانه الأزهر برای پایان دادن به جنگ‌ها در منطقه، به تشریح ابعاد تجاوزات علیه یمن پرداخت.

به گزارش ایسنا، وی در این پیام با اشاره به اینکه رویدادهای میان یمن و عربستان از مسائل پر سر و صدای این روزهاست، حقایق مربوط به تجاوز نظامی عربستان از سال ۲۰۱۵ تاکنون را به اطلاع شیخ الأزهر رساند و تأکید کرد که ریاض با این تجاوز، اوضاع را وخیم‌تر کرده و با این ماجراجویی نسنجیده و غیرمسئولانه، بر آتش درگیری‌ها که اکنون در مقیاسی وسیع‌تر شعله‌ور است، بنزین ریخته است.

عبدالسلام با تأکید بر اینکه بر اساس منطق اسلام، عربیت و همسایگی، اوضاع یمن نیازی به جنگ خارجی نداشت و کشورهای عربی باید پیش‌قدم حل اختلاف می‌شدند، افزود که عربستان باید به پیام‌های اطمینان‌بخشی که شخصاً حامل آن‌ها بوده به شکلی مثبت واکنش نشان می‌داد و پیش از جانبداری از یک طرف علیه طرف دیگر، به حل دوستانه اختلافات اقدام می‌کرد.

وی یادآور شد که در جایگاه مسئولیت، بر همگان پوشیده نیست که حل نزاع میان برادران هرگز با جنگ آغاز نمی‌شود، بلکه راه نخست آن گفت‌وگو است.