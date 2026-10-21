تاکید امیر جهانشاهی بر ضرورت شناسایی جوانان شایسته برای خدمت در ارتش

امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر ماهیت پایور محور و چند مهارتی این نیرو، «افسران عضویابب» را سفیران نیروی زمینی ارتش در مسیر شناسایی و جذب جوانان مستعد دانست و بر ضرورت به‌کارگیری افراد شایسته در این حوزه تأکید کرد.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در همایش گزینش و استخدام معاونت نیروی انسانی این نیرو با اشاره به اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه راهبردی سازمان‌ها، گفت: نیروی انسانی در هر سازمانی سرمایه‌ای ارزشمند است، چرا که تصمیم‌سازی‌ها بر عهده این سرمایه انسانی قرار دارد و عملکرد آن می‌تواند زمینه‌ساز رشد، تعالی و ارتقای سازمان یا باعث افت و عقب‌ماندگی آن شود.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بهره‌گیری از امکانات، تجهیزات و دانش روز در مسیر ارتقای توان عملیاتی نیروی زمینی ارتش افزود: استفاده مؤثر از ظرفیت‌های نوین و دستیابی به اهداف سازمانی، مستلزم برخورداری از نیروی انسانی توانمند، متخصص و باانگیزه است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به ماهیت پایور محور و چند مهارتی این نیرو بر ضرورت توجه ویژه به فرآیند گزینش و استخدام تأکید کرد و گفت: کنترل و نظارت دقیق و مستمر در مراحل اولیه گزینش و جذب نیروی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که خطای صورت‌گرفته در مرحله استخدام، با هیچ آموزش و دوره‌ی مهارتی قابل جبران نخواهد بود.

امیر سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر ضرروت شناسایی و جذب جوانان شایسته برای خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: باید در مسیر گزینش و استخدام، جوانان مؤمن، متعهد، باانگیزه، متخصص، باهوش و انقلابی شناسایی و جذب شوند چراکه این جوانان سرمایه‌های ارزشمند کشور و آینده‌سازان نظام اسلامی هستند و مسئولیت‌های خطیر آینده بر دوش آنان قرار خواهد گرفت.