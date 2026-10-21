سقوط مرگبار جنگنده میراژ در شمال شرق فرانسه

یک فروند جنگنده میراژ فرانسه در جریان پرواز آموزشی در شمال شرق این کشور سقوط کرد و دست‌کم یک خلبان جان باخت. سرنوشت خلبان دوم همچنان نامشخص است.

جوان آنلاین: یک فروند جنگنده میراژ ۲۰۰۰ دی نیروی هوایی فرانسه شامگاه سه‌شنبه در نزدیکی منطقه روژویل در استان مورت‌اِمُزِل در شمال شرق این کشور دچار سانحه شد.

این هواپیمای نظامی دو سرنشین داشت و هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی سقوط کرد. وزارت نیروهای مسلح فرانسه اعلام کرد جسد یکی از سرنشینان پیدا شده است و عملیات جست‌وجو برای یافتن سرنشین دوم ادامه دارد.

علت این سانحه هنوز مشخص نشده و تحقیقات برای بررسی شرایط وقوع آن آغاز شده است.

میراژ ۲۰۰۰ دی جنگنده‌ای دوموتوره و دوسرنشینه از خانواده میراژ ۲۰۰۰ است که در نیروی هوایی و فضایی فرانسه برای انجام مأموریت‌های تهاجمی علیه اهداف زمینی به کار گرفته می‌شود. پایگاه هوایی نانسی-اوشی محل استقرار یگان عملیاتی این هواپیما است.