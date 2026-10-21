در سایه تداوم پیشروی‌ رزمندگان یمنی، حزب اصلاح با ناامیدی از عربستان، برای توافق با صنعا دست و پا می‌زند.

جوان آنلاین: نیروهای یمنی در چارچوب تداوم آزادسازی مناطق اشغالی یمن و مشخصاً شهر تعز از شر اشغالگران و مزدوران سعودی، دیروز وارد مناطق جدیدی در شهر تعز در جنوب غربی یمن شدند و از همه جهات به تدریج در محله‌های شهر پیشروی کردند.

این همزمان با درخواست حزب اصلاح، که تعز را دژ اصلی خود در یمن می‌داند، برای میانجیگری منطقه‌ای بود. این پیشنهاد مبتنی بر اداره تعز به شکل مشترک میان حزب اصلاح و دولت صنعاست تا امنیت مقامات این حزب و اموال آنها تضمین شود.

تداوم پیروزی‌های رزمندگان یمنی در تعز

منابع محلی گزارش دادند که آخرین درگیری‌ها در سه جبهه در تعز رخ داده است و نیروهای صنعا پس از تأمین امنیت چندین محله غربی، در جنوب، شرق و شمال شهر پیشروی کرده‌اند.

این منابع گزارش دادند که نیروهای صنعا در چندین محله جدید، به ویژه وادی الزنوج و عسیفره، پیشروی کردند و از چندین جهت به مرکز شهر رسیدند، بدون اینکه آسیبی به غیرنظامیان وارد شود.

نیروهای مسلح یمن، مناطق عنقبه، الوقعه و کوه الجمیمه را در غرب کوه صبر در جنوب شهر تعز به کنترل خود درآوردند. این مناطق، بخش‌هایی از محدوده شهرستان صبر را نیز دربر می‌گیرد. منطقه‌ای که بر بخش مرکزی شهر تعز اشراف دارد. هم‌زمان، نبرد در جبهه‌های صبر، مشرعه و حدنان ادامه یافت.

همچنین در حالی که نیروهای صنعا طی روزهای اخیر موفق شدند امنیت محله‌های غربی تعز را تکمیل کنند و کوه استراتژیک هان، منطقه فرودگاه، حضران، غراب و محله بیر باشا را تصرف کنند، فعالان حامی گروه‌های مزدور تحت حمایت عربستان سعودی به دشواری نبرد اذعان و پیشروی نیروهای صنعا را «عملیات نفوذ» توصیف کردند.

آنها همچنین گفتند که درگیری‌ها به خیابان الاربعین رسیده و نبردی که از صبح دیروز در وادی الزنوج و عسیفره ادامه دارد، بسیار شدید است.

فرار گسترده مزدوران

بر اساس این گزارش، گروه‌های مزدور تحت حمایت عربستان به دنبال از دست دادن مواضع خود، به ویژه با کاهش پشتیبانی هوایی عربستان و انتقال درگیری‌ها از حومه تعز به خود شهر، از جنگ دست کشیدند و فرار کردند.

منابع محلی گزارش دادند که پوشش هوایی عربستان برای مزدوران خود در مناطق اطراف درگیری‌ها متمرکز بود، اما با وجود شدت حملات هوایی سعودی‌ها به کوه هان و ادعای مزدوران مبنی بر سیطره بر این کوه، رسانه‌های وابسته به دولت صنعا شب گذشته تصاویری از این کوه منتشر کردند که نشان می‌داد رزمندگان یمنی کنترل آن را به دست گرفته‌اند.

ناامیدی حزب اصلاح از عربستان و دست و پا زدن برای توافق با صنعا

از طرف دیگر، حزب اصلاح که، به ویژه پس از کنترل نیروهای صنعا بر تقریباً ۲۰ منطقه در این استان مهم استراتژیک - که استان‌های شمالی و جنوبی را به هم متصل می‌کند و شامل چندین رشته کوه مشرف به تنگه باب المندب است - متوجه شد که در حال جنگ بازنده است، شروع به درخواست تضمین‌هایی کرد که سرکردگانش تحت تعقیب قرار نگیرند و اموالشان مصادره نشود.

در این زمینه، منابع دیپلماتیک در صنعا اعلام کردند که هیئتی از حزب اصلاح برای دیدار با هیئت دولت صنعا وارد مسقط شد. این همزمان با تماس‌های فشرده قطر با طرف عمانی با هدف تسهیل توافق میان حزب اصلاح و دولت صنعا بود.

منابع نزدیک به حزب اصلاح در تعز هم گفتند که این حزب به دنبال دستیابی به توافق با انصارالله با میانجیگری عمان است و پیشنهادی در مورد آتش بس و بازگشایی جاده‌ای که عدن، تعز و صنعا را به هم متصل می‌کند، ارائه داده است.

ناظران در این زمینه معتقدند که بحران اعتماد میان حزب اصلاح و عربستان موجب شده که این حزب برای محافظت از منافع خود در تعز و دریافت تضمین‌هایی مبنی بر عدم تعقیب مقاماتش در آنجا، درخواست میانجیگری منطقه‌ای کند.

لازم به ذکر است که برخی از مقامات این حزب به دلیل مشارکت در عملیات‌های خرابکارانه در مناطق اشغالی یمن تحت تعقیب دولت صنعا قرار دارند.

مقامات محلی وابسته به دولت صنعا در تعز پیش از این اعلام کرده بودند که تعداد زیادی از سران نظامی و حزبی پیشنهاد خروج امن از این شهر را پذیرفته‌اند.

این امر پس از آن صورت گرفت که نیروهای صنعا طی دو روز گذشته بارها از گروه‌های مزدور وابسته به عربستان خواسته بودند درگیری و کشتار را متوقف کرده و شهر تعز را از عواقب جنگ در امان نگه دارند.

به همین ترتیب، نیروهای صنعا تماس‌های خود را با تمام سران نظامی و امنیتی و چهره‌های اجتماعی داخل شهر تشدید کرده و از آنها خواسته بودند که از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنند.

نیروهای صنعا همچنین به مردم اطمینان دادند که قصد آسیب رساندن به غیرنظامیان را ندارند و تأکید کردند که کارمندان نهادهای مختلف دولتی تحت هر شرایطی در سمت‌های خود باقی خواهند ماند.

مقامات محلی تعز همچنین شایعات مربوط به بسته شدن مسیرهای اصلی تدارکات به این شهر را تکذیب کردند.