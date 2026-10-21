فرانسه منع آمدوشد شبانه را در چند شهر تمدید کرد

دولت فرانسه در راستای جلوگیری از تظاهرات مردم این کشور علیه بی عدالتی و فساد، منع آمدوشد شبانه در بخش‌هایی از پاریس، لیون و مارسی را تمدید کرد.

جوان آنلاین: مقام‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های گسترده روزهای گذشته، مقررات منع آمدوشد شبانه را در بخش‌هایی از پاریس و لیون تمدید کردند.

پلیس پاریس اعلام کرد اجرای منع آمدوشد در دو منطقه این شهر، اطراف میدان جمهوری و محدوده تجاری له‌آل، به برقراری آرامش در طول شب کمک کرده است و این محدودیت‌ها تا هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهد یافت.

در شهر لیون نیز مقام‌ها منع آمدوشد شبانه را از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح در مرکز شهر تمدید کردند. در مارسی، محدودیت رفت‌وآمد شبانه برای افراد زیر سن قانونی که همراه ندارند از سه‌شنبه شب به اجرا درآمد.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه در مجلس ملی این کشور اعلام کرد که برای اعتراضات روز شنبه، نیروهای امنیتی در مقیاسی گسترده مستقر خواهند شد. وی بدون اعلام شمار نیروها گفت تدابیر امنیتی برای کنترل تجمعات افزایش می‌یابد.

همچنین لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد نیروهای نظامی حاضر در عملیات ضدتروریستی «سنتینل» مسئولیت حفاظت از اماکن حساس را بر عهده می‌گیرند تا پلیس و ژاندارمری بتوانند نیروهای بیشتری را به کنترل جمعیت و مقابله با ناآرامی‌ها اختصاص دهند.

ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه از بازداشت مظنون آتش‌سوزی ساختمان تاریخی شهرداری شهر لیموژ خبر داد. وی گفت احتمال دارد این فرد به‌تنهایی اقدام نکرده باشد.

رسانه‌های فرانسه گزارش داده‌اند که مظنون با جریان‌های محیط ‌زیستی رادیکال ارتباط داشته و نامش در فهرست افراد بالقوه تهدیدکننده امنیت ملی قرار داشته است.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، از زمان اعتراضات شنبه، حدود 2 هزار و 400 نفر در شهرهای مختلف فرانسه بازداشت شده‌اند. معترضان در جریان این ناآرامی‌ها با پلیس درگیر شدند، خودروها را به آتش کشیدند و به برخی ساختمان‌های عمومی و فروشگاه‌ها حمله کردند.

دارمانن اعلام کرد تا ظهر سه‌شنبه، ۱۴۹ نفر در سراسر کشور به زندان افتاده‌اند. وزارت دادگستری فرانسه نیز اعلام کرد بیش از ۸۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

در همین حال، مجلس ملی فرانسه تحقیقاتی را درباره خشونت‌های ۱۷ اکتبر و نحوه عملکرد نیروهای امنیتی آغاز کرده است. نتایج این بررسی قرار است تا پایان سال جاری میلادی ارائه شود.

اعتراضات روز سه‌شنبه نیز در مقیاسی محدودتر ادامه یافت و صدها دانش‌آموز، دانشجو و معترض در شهرهای رن و لیون تجمع کردند.