جوان آنلاین: حسن نوروزی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد اظهارنامه تقاضا برای افزایش رقم کالا برگ الکترونیکی گفت: تاکنون ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار به سامانه مراجعه کرده و اظهارنامه را تکمیل کردند که حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ برای این افراد تا کی اعمال می‌شود، گفت: تلاش ما بر این است که تا فردا شب واریز کنیم، یعنی تا پایان مهر ماه پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد اینکه به گفته رئیس سازمان برنامه بودجه قرار بوده جمعیت ۴۴ میلیونی میلیون نفری ثبت نام کنند، گفت: تلاش بر این است که همه کسانی که برایشان پیامک ارسال شده، ثبت نام کنند.

وی ادامه داد: ما در آینده فرصتی ارائه می‌کنیم تا باقیمانده افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند هم اظهارنامه را تکمیل کنند، در حال حاضر ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار سرپرست خانوار که دارای جمعیت حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر هستند، ثبت نام کردند و برای آنها افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالا برگ اعمال می‌شود، اما کسانی که باقی مانده‌اند و در فرصتی که در اختیارشان قرار خواهیم داد، اظهارنامه را تکمیل و از آبان ماه برای آنها نیز واریز خواهد شد.

وی در مورد این که آیا رقم مهرماه هم برای جا ماندگان واریز خواهد شد،‌ گفت: بگذارید ثبت نام جدید انجام شود،آن موقع تصمیم گرفته می‌شود،‌اما از آبان رقم جدید برای آنها هم واریز خواهد شد.