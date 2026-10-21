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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۰
ورزش » ساير

واکنش انریکه به پیروزی برابر تیم محبوبش: من هوادار بارسلونا هستم اما حرفه‌ای‌ام

انریکه سرمربی پاری سن ژرمن بعد از پیروزی قاطع برابر بارسلونا به ستایش عملکرد شاگردانش پرداخت و از راز قهرمانی سخن به میان آورد.

جوان آنلاین: لوئیس انریکه، سرمربی پاری‌سن‌ژرمن، پس از پیروزی ۴ بر ۲ تیمش مقابل بارسلونا، از عملکرد شاگردانش تمجید کرد و با اشاره به دشواری این مسابقه و کیفیت بالای حریف، سازگاری با شرایط مختلف بازی را یکی از عوامل اصلی کسب پیروزی و قهرمانی دانست.

سرمربی پاری‌سن‌ژرمن پس از پایان مسابقه درباره جریان بازی گفت: مسابقه دقیقا همان‌طور بود که انتظار داشتم. بازی بسیار دشوار و پیچیده‌ای بود. تنها زمانی می‌توانید به سطح واقعی بارسلونا پی ببرید که مقابل این تیم بازی کنید. دو تیم رقابت نزدیکی داشتند اما ما نیمه اول بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم. در این نیمه، بارسلونا را تحت کنترل داشتیم و توپ‌ها را در زمین حریف باز پس می‌گرفتیم.

او ادامه داد: در نیمه دوم، حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه تحت فشار قرار گرفتیم اما پس از آن توانستیم دوباره کنترل بازی را در اختیار بگیریم. پیش افتادن در نتیجه نیز به ما آرامش بیشتری داد.

رمز پیروزی در مسابقات بزرگ

انریکه درباره اهمیت سازگاری با سبک‌های مختلف بازی اظهار کرد: برای اینکه بتوانید در مسابقات مهم پیروز شوید و مقابل حریفانی که هم‌سطح شما هستند جام‌های مهم را به دست آورید، باید بدانید چگونه خودتان را با شرایط بازی وفق دهید. ما مجبور شدیم به مدت ۱۵ دقیقه به لاک دفاع برویم و دفاعی بازی کنیم اما می‌دانیم چگونه حملات سریع و انتقال از دفاع به حمله را اجرا کنیم. نکته مهم، توانایی سازگاری با شرایط است.

سرمربی پاری‌سن‌ژرمن در ادامه با اشاره به تجربه فصل گذشته برابر بایرن مونیخ گفت: سال گذشته نیز مقابل بایرن مونیخ مجبور شدیم به‌طور جدی دفاع کنیم. حریفان در سطح بالایی قرار دارند و می‌توانند نتیجه مسابقات را به سود خود تغییر دهند.

انریکه همچنین از عملکرد دفاعی شاگردانش، به‌ویژه مهاجمان تیم، تمجید کرد و گفت: اگر تصور کنیم از دیگران بهتر هستیم یا تیمی استثنایی محسوب می‌شویم، این نخستین دامی خواهد بود که در آن گرفتار می‌شویم. امروز عملکرد دفاعی فوق‌العاده‌ای داشتیم، به‌خصوص از سوی مهاجمان. در نیمه اول، از نظر بازپس‌گیری توپ برتری قابل‌توجهی داشتیم که این موضوع به تلاش مهاجمان ما مربوط می‌شد.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت تمام بازیکنان در کارهای دفاعی افزود: یا باید با حمایت از هم‌تیمی‌هایتان دفاع کنید، یا دفاع کردن مقابل بازیکنانی مانند پدری و دنی اولمو تقریباً غیرممکن می‌شود.

سرمربی پاری‌سن‌ژرمن در پایان درباره رابطه‌اش با بارسلونا گفت: من هوادار بارسلونا هستم اما یک فرد حرفه‌ای محسوب می‌شوم و از پیروزی‌های تیم خودم لذت می‌برم. بازی بسیار خوبی بود و به نظرم همه از آن لذت بردند.

برچسب ها: انریکه مورا ، بارسلونا ، لوئیز انریکه
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