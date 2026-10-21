مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: حدود ۳۴ درصد مدارس کشور به اتاق بهداشت مجهز شده اند و توسعه این فضاها و تأمین تجهیزات مورد نیاز، از جمله اولویت برنامه‌های وزارتخانه در راستای تامین و حفظ سلامت دانش آموزان است.

به گزارش ایرنا، اعظم گودرزی با اشاره به برنامه‌های این دفتر در حوزه ارتقای سلامت دانش‌آموزان، اظهار کرد: فعالیت‌های دفتر تخصصی سلامت و تندرستی در سه محور منابع انسانی، فضا و تجهیزات بهداشتی، محتوا و برنامه‌های آموزشی دنبال می‌شود که اجرای بخشی از این برنامه‌ها با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط انجام می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، وی با تأکید بر اهمیت تأمین نیروی انسانی متخصص در مدارس افزود: رشته بهداشت مدارس از سال ۱۴۰۱ ایجاد شد که در سال تحصیلی جاری، حدود ۹۷۷ دانشجومعلم در این رشته مشغول تحصیل هستند، همچنین تعدادی از دانشجومعلمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز دانشگاهی مرتبط، آموزش‌های لازم را دریافت می‌کنند تا زمینه تأمین نیروی انسانی متخصص در حوزه سلامت مدارس فراهم شود.

گودرزی با اشاره به ورود نخستین گروه فارغ‌التحصیلان این رشته به مدارس گفت: نخستین گروه فارغ‌التحصیلان شامل حدود ۳۳۰ نفر، در سال تحصیلی جاری وارد مدارس شدند و فعالیت خود را به‌عنوان مربی بهداشت آغاز کرده‌اند.

مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های توانمندسازی کارکنان تصریح کرد: در این زمینه، برنامه شمیم با عنوان شبکه ملی یادگیری منابع انسانی در دستور کار قرار دارد و در چارچوب این برنامه، برای هر استان ۱۳ دوره آموزشی تعریف شده است و هر دوره می‌تواند تعداد زیادی کلاس آموزشی را پوشش دهد.

وی ادامه داد: بخشی از آموزش‌های این دوره به‌صورت حضوری برگزار می‌شود که از آن جمله می توان به سرفصل‌های بهداشت دهان و دندان، خودامدادی، دیگرامدادی و کمک‌های اولیه اشاره کرد.

گودرزی افزود: در همین ارتباط، آموزش‌های مجازی مربوطه نیز هر هفته به صورت مستمر در روزهای دوشنبه از طریق شبکه شاد ارائه می‌شود تا همکاران فرهنگی در سراسر کشور بتوانند از محتواهای آموزشی مرتبط با سلامت و بهداشت بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضا و تجهیزات بهداشتی مدارس گفت: در اواخر شهریورماه و در قالب طرح «کاروان مهر پرنشاط»، بیش از ۶۸ هزار بسته تجهیزات و اقلام مصرفی کمک‌های اولیه به مدارس کشور ارسال شد.

فعالیت هفت هزار مراقب سلامت دانش آموزان در مدارس

مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش درباره کمبود نیروی مراقب سلامت در مدارس هم اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، حدود ۷ هزار مراقب سلامت در سطح کشور مشغول ارائه خدمات بهداشتی و مراقبتی به دانش‌آموزان هستند که البته در این زمینه و برای پوشش نیروی موردنیاز مدارس با کمبودهایی مواجه هستیم.

وی افزود: فرهنگیانی که به حوزه سلامت علاقه‌مند باشند، می‌توانند به‌عنوان رابط سلامت با مجموعه آموزش‌وپرورش همکاری کنند و در اجرای برنامه‌های بهداشتی و آموزشی مشارکت داشته باشند.

گودرزی درباره نحوه اولویت‌بندی مدارس برای تخصیص مراقب سلامت نیز گفت: اولویت اصلی وزارت آموزش‌وپرورش، پوشش مدارس ابتدایی است، در هر استان ابتدا باید مدارس ابتدایی از نظر نیروی مراقب سلامت مورد توجه قرار گیرند و در صورت وجود نیروی مازاد، امکان تخصیص نیرو به مدارس متوسطه فراهم شود.

مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد مدارس دولتی ابتدایی در مناطق شهری دارای مراقب سلامت هستند اما در مناطق روستایی نیز بخشی از خدمات بهداشتی از طریق خانه‌های بهداشت ارائه می‌شود.

کاهش پوسیدگی دندان دانش‌آموزان هدف‌گذاری برنامه هفتم پیشرفت

گودرزی به برنامه‌های ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: در برنامه هفتم پیشرفت، کاهش شاخص پوسیدگی دندان دانش‌آموزان از ۲.۱ به ۱.۴ هدف‌گذاری شده است.

به گفته وی، شاخص ۲.۱ به این معناست که هر دانش‌آموز ۱۲ ساله به‌طور متوسط حدود ۲.۱ دندان دائمی پوسیده، پرشده به دلیل پوسیدگی یا ازدست‌رفته بر اثر پوسیدگی دارد و کاهش این شاخص به ۱.۴ مستلزم اجرای برنامه‌های مستمر پیشگیرانه و آموزشی است.

وی افزود: وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برنامه‌های متعددی را برای تحقق این هدف طراحی کرده است که یکی از آن‌ها پویش ارتقای سلامت دهان و دندان دانش‌آموزان است، این پویش با تأکید بر آموزش و پیشگیری اجرا می‌شود و آموزش‌های مرتبط با بهداشت دهان و دندان در طول سال تحصیلی نیز ادامه دارد.