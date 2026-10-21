کاهش اعتماد به‌ سلامت انتخابات در اسرائیل

یک رسانه عربی اعلام کرد: شهرک‌نشینان اسرائیلی هفته آینده در حالی به‌ پای صندوق‌های رأی می‌روند؛ که اعتماد آن‌ها به‌سلامت انتخابات به پایین‌ترین سطح خود در هشت سال اخیر رسیده و میان آن‌ها شکاف‌های سیاسی عمیقی به چشم می‌خورد.

جوان آنلاین: نتیجه نظر سنجی موسسه گالوپ نشان می‌دهد که دغدغه‌های امنیتی به اولویت اول شهرک‌نشینان تبدیل شده و در شرایط کنونی اعتماد آنان به شفافیت انتخابات با افت ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۵۶ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا، این در حالی است که رژیم صهیونیستی طی سال‌های اخیر شاهد برگزاری چندین دوره انتخابات بود که این وضعیت به نوبه خود بیانگر دشواری تشکیل ائتلاف‌ و حفظ آن در ساختار سیاسی این رژیم است.

به نوشته المیادین، اعتماد اسرائیلی‌ها به‌سلامت انتخابات، بیش از گذشته با میزان رضایت آنان از عملکرد رهبران سیاسی پیوند خورده است و سه سال پس از عملیات "طوفان الاقصی" در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، (۱۵ مهر ۴۰۲) نگرانی‌های مربوط به امنیت و ایمنی بار دیگر در صدر اولویت‌های شهرک‌نشینان قرار گرفته است.

بر اساس نظرسنجی مؤسسه گالوپ، در پاسخ به یک پرسش درباره بزرگ‌ترین مشکلی که رژیم صهیونیستی با آن روبروست، ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان به موضوعات امنیتی، از جمله درگیری‌ها، جنگ و امنیت عمومی اشاره کرده‌اند.