کد خبر: 1386104
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۵
بين‌الملل » اخبار كلی

رسوایی شکلات سازی همسر مکرون به التهابات فرانسه دامن زد 

مکرون با وجود اعتراضات صدها هزار نفری مردم فرانسه علیه دولت مکرون، رسوایی «کارگاه شکلات سازی خانواده همسر مکرون»، به موج التهابات عمومی در این کشور دامن زد. 

جوان آنلاین: روزنامه فرانسوی لوفیگارو در گزارشی نوشت که استقرار گسترده نیروهای پلیس فرانسه شامل ۶ خودروی گشتی برای محافظت از یک کارگاه شکلات سازی متعلق به خانواده «بریجیت مکرون»، همسر نخست وزیر فرانسه در شهر آمینز همزمان با وقوع شورش‌ها، موجی از خشم و انتقادات شدید را در افکار عمومی برانگیخته است.

بر اساس این گزارش، در حالی که بسیاری از مراکز تجاری وخصوص و دولتی در نتیجه اعتراضات گسترده مردمی مورد حمله و غارت قرار گرفته‌اند، استقرار تعداد زیادی از نیروهای پلیس از تاریخ ۱۷ اکتبر، یعنی در اوج اعتراضاتی که به شورش و غارت تبدیل شده بود، به موج تازه‌ای از انتقادات علیه مکرون تبدیل شده است.

اتحادیه پلیس ملی فرانسه ضمن حمله به رفتار امانوئل مکرون، انتقادات تندی را علیه وی مطرح کرد و نوشت: «در حالی که فروشگاه‌ها در حال غارت هستند، عناصر پلیس مجروح می‌شوند و مراکز پلیس با کمبود نیرو مواجه هستند، بخش قابل توجهی از نیروهای پلیس در مقابل کارگاه شکلات سازی که متعلق به خانواده همسر رئیس جمهور فرانسه است، مستقر شده‌اند.

این بیانیه‌ که در وب‌سایت مرکز مذکور منتشر شده، می‌افزاید: جناب رئیس‌جمهور، ما این سوال را از شما می‌پرسیم: آیا همه فرانسوی‌ها حق دارند از امنیت یکسانی برخوردار باشند؟»

«نیکولا دوبون-انین»، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ و رهبر حزب «فرانسوی، ملی» نیز با حمایت از موج خشم عمومی، تأکید کرد که بقیه صاحبان کسب‌وکار در فرانسه، در برابر غارتگران گروگان گرفته شده‌اند.

پیش از این، رادیو «RMC» گزارش داده بود که برخی از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط در فرانسه، به دلیل ناتوانی مقامات در برقراری نظم، به تجهیزات دفاعی مجهز شده و قصد دارند خود از اماکن تجاری‌شان در برابر تخریب‌گران دفاع کنند.

تداوم اعتراضات در فرانسه و آماده باش پلیس

مقام‌های فرانسه در پی ناآرامی‌های گسترده روزهای گذشته، مقررات منع آمدوشد شبانه را در بخش‌هایی از پاریس و لیون تمدید کردند. پلیس پاریس اعلام کرد اجرای منع آمدوشد در دو منطقه این شهر، اطراف میدان جمهوری و محدوده تجاری له‌آل، به برقراری آرامش در طول شب کمک کرده است و این محدودیت‌ها تا هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهد یافت.

در شهر لیون نیز مقام‌ها منع آمدوشد شبانه را از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح در مرکز شهر تمدید کردند. در مارسی، محدودیت رفت‌وآمد شبانه برای افراد زیر سن قانونی که همراه ندارند از سه‌شنبه شب به اجرا درآمد.

سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر فرانسه در مجلس ملی این کشور اعلام کرد که برای اعتراضات روز شنبه، نیروهای امنیتی در مقیاسی گسترده مستقر خواهند شد. وی بدون اعلام شمار نیروها گفت تدابیر امنیتی برای کنترل تجمعات افزایش می‌یابد.

همچنین لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد نیروهای نظامی حاضر در عملیات ضدتروریستی «سنتینل» مسئولیت حفاظت از اماکن حساس را بر عهده می‌گیرند تا پلیس و ژاندارمری بتوانند نیروهای بیشتری را به کنترل جمعیت و مقابله با ناآرامی‌ها اختصاص دهند.

برچسب ها: مکرون ، فرانسه ، اعتراضات
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