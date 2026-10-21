تداوم حملات ویرانگر اشغالگران اسرائیلی به جنوب لبنان

نظامیان رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه روز چهارشنبه به حملات هوایی و توپخانه‌ای و اقدامات ویرانگر خود در مناطقی از جنوب لبنان ادامه دادند.

جوان آنلاین: اقدامات ویرانگر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان ادامه دارد. بر اساس گزارش این رسانه لبنانی، نظامیان اشغالگر اسرائیلی با حملات خود موجب انفجار مهیبی در شهرک «بیت یاحون» در جنوب لبنان و همچنین انفجاری در شهرک «القنطره» در جنوب لبنان شدند.

تداوم اقدامات ویرانگر اشغالگران اسرائیلی در جنوب لبنان

از سوی دیگر ، توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی حومه شهرک‌های «حداثا» و «وادی الحجیر» و «برعشیت» را گلوله باران کرد.

همچنین خبرگزاری لبنان از انفجار مهیبی ناشی از حملات اشغالگران اسرائیلی به شهرک «کونین» در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان خبر دادند که صدای آن در روستاهای اطراف شنیده شد.

اشغالگران همچنین اقدام به شلیک منور در شهرک «زبقین» و «وادی حسن» در منطقه صور در جنوب لبنان کردند. جنگنده‌های اسرائیلی نیز حومه شهرک‌های «کفرتبنیت»، «نبطیه الفوقا» و «القنطره» در جنوب لبنان را بمباران کردند.