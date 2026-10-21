رئیس رژیم صهیونیستی از بیم معترضان، پرچم این رژیم را از کاروان خودروها در مجارستان جمع کرد

«اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی در جریان سفر به بوداپست مجارستان، پرچم‌ اسرائیل را از خودرو های کاروان خود جمع کرد.

جوان آنلاین: این اقدام هرتزوگ هم‌زمان با برگزاری تظاهرات دوره‌ای در مجارستان در اعتراض به سیاست‌های رژیم صهیونیستی و نسل کشی این رژیم در نوار غزه انجام می شود.

رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد اما همچنان به کارشکنی در اجرای آن ادامه می‌دهد.

تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسل‌کشی فلسطینی‌ها و کشتار بیش از ۷۴ هزار تن و زخمی شدن بیش از ۱۷۵ هزار تن دیگر، ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساخت‌های نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارت‌ها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.