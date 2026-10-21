فعالان حامی فلسطین در آلمان در اعتراض به تداوم صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی، ورودی‌های چندین مرکز تولید سلاح در این کشور را مسدود کردند.

جوان آنلاین: این اعتراضات و تحصن‌های هماهنگ توسط گروه «مسالمت‌آمیز علیه نسل‌کشی» سازماندهی شده بود و معترضان سه‌شنبه مقابل چندین مکان متعلق به شرکت‌های اسلحه‌سازی، از جمله تاسیسات شرکت «راین‌متال» در برلین و یکی از مراکز شرکت «جنرال داینامیکس» تظاهرات کردند.

«لیلا فویس» از گروه «مسالمت‌آمیز علیه نسل‌کشی» اعلام کرد که سه سال است مردم فلسطین روزانه کشته می‌شوند و «اسرائیل علیه فلسطینیان مرتکب نسل‌کشی می‌شود.»

فویس تاکید کرد که با وجود این شرایط، دولت آلمان همچنان با ارسال سلاح به اسرائیل موافقت می‌کند و شرکت‌هایی مانند راین‌متال با تمام توان به تولید ادامه می‌دهند.

او افزود: حقوق بین‌الملل مشارکت در نسل‌کشی از طریق ارسال سلاح را به‌صراحت ممنوع کرده است. ما کارخانه‌های اسلحه‌سازی را مسدود می‌کنیم زیرا این کار ضروری است؛ نه برای قانون‌شکنی، بلکه برای دفاع از حقوق همگان و حفاظت از جان انسان‌ها.

یکی دیگر از معترضان اظهار کرد که سلاح‌های مرگبار به عنوان «پیشرفت» معرفی می‌شوند « اما آیا اینکه یک سلاح می‌تواند آسیب‌های شدیدتری وارد کند و سریع‌تر بکشد، پیشرفت محسوب می‌شود؟ به نظر من که غیرقابل تحمل است. این اتفاق در قلب شهر ما رخ می‌دهد، در حالی که خانواده‌ها در فلسطین زیر آوار مانده‌اند.»

قرار است اعتراضات بیشتری علیه نسل‌کشی در سراسر آلمان برگزار شود.