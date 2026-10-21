«باسم البدری» رئیس دستگاه امنیت ملی عراق با تأکید بر اینکه ائتلاف‌های بین‌المللی تضمین مطلق امنیت نیستند، بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت، دور نگه داشتن عراق از محوربندی‌های منطقه‌ای و جهانی و حفظ حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری ملی تأکید کرد.

جوان آنلاین: البدری روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع امنیت جهانی در دوحه قطر گفت که چشم انداز عراق بر انحصار سلاح در دست دولت و دوری از سیاست محورهای رقیب منطقه‌ای و جهانی استوار است.

رئیس دستگاه امنیت ملی عراق با تأکید بر اهمیت بازنگری در ائتلاف‌های بین‌المللی در سایه تحولات کنونی گفت که تحولات اخیر نشان داده است ائتلاف‌ها تضمین مطلقی برای امنیت نیستند و کارآمدی آن‌ها به دو بُعد اساسی متکی است.

وی بُعد نخست را اقتصادی و سیاسی دانست که بر پیوند منافع و بالابردن هزینه‌های درگیری استوار است و بُعد دوم را راهبردی دانست که تکیه آن بر تنوع‌بخشی به شراکت، احتیاط راهبردی، صیانت از حاکمیت و استقلال تصمیم‌گیری ملی است.

رئیس دستگاه امنیت ملی عراق همچنین دیدگاه کشورش را بر عدم ورود به محورهای رقیب، برقراری روابط متوازن با کشورهای مختلف، انحصار ابزارهای قدرت در دست دولت، تحکیم حاکمیت قانون و تقویت حاکمیت امنیتی دانست.

البدری در پایان خواستار تقویت همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، توسعه سازوکارهای هشدار زودهنگام، همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی برای جلوگیری از تشکیل بحران‌ها شد و تأکید کرد که باید مؤلفه‌های قدرت به عواملی برای اطمینان بخشی تبدیل شوند تا به تحقق امنیت و صلح پایدار کمک کنند.

نشست مجمع امنیت جهانی در دوحه قطر با شعار «آینده ائتلاف‌ها» از روز دوشنبه آغاز و تا روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ادامه دارد.

این نشست با حضور مقام‌های امنیتی، مسئولان و تصمیم‌گیران حدود ۱۰۰ کشور برگزار شد.