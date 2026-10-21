براساس تحلیل نقشه‌های جهانی، موج بارشی تازه از غرب وارد کشور می‌شود و از چهارشنبه ۲۹ مهر، بخش‌هایی از غرب، شمال‌غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های زاگرس را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جوان آنلاین: چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، یک سامانه بارشی جدید از سمت غرب وارد کشور می‌شود و با تقویت ناپایداری در شمال‌غرب، غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های زاگرس، بارش‌های پاییزی را در بخش گسترده‌ای از کشور رقم می‌زند.

بررسی الگوهای همدیدی و خروجی مدل‌های عددی ECMWF/IFS و GFS نشان می‌دهد محور اصلی فعالیت سامانه در این روز در غرب و شمال‌غرب قرار دارد و هم‌زمان رطوبت در لایه‌های پایین و میانی جو، زمینه شکل‌گیری رگبار و رعدوبرق را در بخش‌هایی از زاگرس و جنوب فراهم می‌کند.

در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

موج بارشی تازه در راه ایران

کردستان، کرمانشاه، زنجان، قزوین، ایلام، لرستان و همدان نیز با عبور موج بارشی در معرض رگبار و ناپایداری قرار می‌گیرند. در مناطق کوهستانی این پهنه، به‌دلیل کاهش دما و صعود اجباری هوا روی ارتفاعات، شدت بارش می‌تواند بیشتر باشد.

موج بارشی تازه در راه ایران

در نوار شمالی، گیلان، مازندران و گلستان شاهد افزایش ابر و رگبار خواهند بود. ارتفاعات البرز در تهران، البرز و سمنان نیز مستعد بارش و رعدوبرق هستند.

برای تهران، با وجود ناپایداری در ارتفاعات، در سطح شهر وضعیت عمدتاً نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی شده و دمای پایتخت نسبت به روزهای قبل روند کاهشی خواهد داشت.

در زاگرس مرکزی، چهارمحال‌وبختیاری، جنوب و غرب اصفهان و شمال فارس در مسیر فعالیت سامانه قرار دارند.

موج بارشی تازه در راه ایران

کهگیلویه‌وبویراحمد نیز در پهنه ناپایداری قرار دارد. رگبارهای این مناطق می‌توانند ماهیت تندری داشته باشند؛ یعنی بارش در مدت کوتاه با رعدوبرق و تندباد همراه شود و در نقاط مستعد روان‌آب ایجاد کند.

در جنوب کشور، هرمزگان، جنوب و جنوب‌غرب کرمان، جنوب سیستان‌وبلوچستان و شرق و جنوب‌شرق بوشهر با افزایش ابر و احتمال رگبار و رعدوبرق روبه‌رو هستند.

در این مناطق، گرما و رطوبت سطحی می‌تواند انرژی لازم برای همرفت را تأمین کند؛ به همین دلیل حتی بارش‌های کوتاه‌مدت نیز ممکن است شدت بالایی داشته باشند.

مرکزی، قم، خوزستان، یزد، سمنان و سایر استان‌های کشور در ۲۹ مهر شرایط یکسانی ندارند؛ در بخش‌هایی از این مناطق افزایش ابر، وزش باد یا ناپایداری محدود محتمل است، اما بارش فراگیر برای تمام استان قابل تعمیم نیست. در غرب یزد و بخش‌هایی از مرکز کشور، احتمال فعالیت سامانه بیشتر است.

از نظر دینامیکی، ویژگی مهم این موج، عبور سامانه بارشی از غرب کشور و همراهی آن با امواج تراز میانی جو است. به زبان ساده، با ورود هوای ناپایدار در ارتفاع و فراهم بودن رطوبت، هوا مستعد صعود می‌شود و ابرهای باران‌زا شکل می‌گیرند. پیامد آن می‌تواند رگبار، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق خیزش گردوخاک باشد.