تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در حالی که تا کمتر از دو دقیقه مانده به پایان مسابقه با نتیجه یک بر یک مقابل ژاپن مساوی بود و در آستانه صعود به فینال قرار داشت، با دریافت گل دوم برابر میزبان شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی بازی‌های پاراآسیایی شد.

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال نابینایان ایران امروز چهارشنبه در آخرین دیدار مرحله مقدماتی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، در مجموعه ورزشی تراسپو تسوروما به مصاف ژاپن رفت و در دیداری نفس‌گیر با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد.

دو تیم پیش از این مسابقه با سه پیروزی و یک شکست شرایط یکسانی داشتند، اما تفاضل گل ۸+ ایران در مقابل ۶+ ژاپن باعث شده بود شاگردان جواد فلفلی حتی با نتیجه مساوی نیز راهی فینال شوند؛ در حالی که میزبان برای صعود چاره‌ای جز پیروزی نداشت.

در نیمه نخست، ژاپن در فاصله ۲ ثانیه به اتمام وقت گل اول را زد و با برتری به رختکن رفت. در نیمه دوم، مرتضی کریمی در دقیقه ۲۷ با یک حرکت انفرادی زیبا و شوتی تماشایی از فاصله حدود ۱۰ متری، توپ را به گوشه دروازه ژاپن فرستاد تا بازی یک بر یک شود.

پس از این گل، ایران چند فرصت مناسب برای پیش افتادن داشت، اما دروازه‌بان ژاپن با سه مهار تماشایی، از جمله یک واکنش دوگانه، مانع گلزنی دوباره ملی‌پوشان کشورمان شد.

در شرایطی که نتیجه مساوی برای صعود ایران کافی بود، ژاپن در فاصله یک دقیقه و ۴۸ ثانیه تا پایان مسابقه با شوتی که ابتدا به تیر دروازه ایران برخورد کرد، گل دوم را به ثمر رساند و پیروزی را از آن خود کرد.

به این ترتیب، ژاپن با برتری ۲ بر یک راهی دیدار نهایی شد و تیم ملی فوتبال نابینایان ایران از صعود به فینال بازماند.

ایران در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز به مصاف تایلند خواهد رفت.