کد خبر: 1386082
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تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۷
اقتصاد » اخبار کلی

قیمت نفت برنت از ۱۱۰ دلار گذشت

نفت برنت قیمت نفت برنت با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه با ۱.۵ درصد افزایش به ۱۱۰ دلار و ۵۹ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت روز چهارشنبه بیش از یک دلار افزایش یافت. تشدید تنش‌ها در خاورمیانه نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را افزایش داده و هم‌زمان، کاهش ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا از قیمت‌ها حمایت کرده است.

بهای نفت برنت با یک دلار و ۵۹ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، به ۱۱۰ دلار و ۳۸ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک دلار و ۳۶ سنت معادل ۱.۴ درصد افزایش، ۹۹ دلار و ۱۸ سنت در هر بشکه معامله شد.

سووُرو سارکار، رئیس بخش تحقیقات انرژی بانک دی‌بی‌اس، گفت: «قیمت نفت در چند جلسه معاملاتی اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده است.»

وی افزود: «به باور ما، این نوسانات ترکیبی از شناسایی سود و امیدواری خوش‌بینانه به توافقی با میانجی‌گری قطر یا پاکستان است؛ در مقابل، این واقعیت نیز وجود دارد که دستیابی به هرگونه توافق همچنان بسیار دور از دسترس است. داده‌های ذخایر مؤسسه نفت آمریکا (API) نیز این وضعیت را پیچیده‌تر کرده‌اند؛ داده‌هایی که نشان می‌دهند ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی در آمریکا همچنان در حال کاهش است.

افزایش خطرات امنیت دریایی در منطقه

خطرات امنیت دریایی نیز رو به افزایش است. شرکت ردیابی کشتی کپلر روز دوشنبه اعلام کرد که طی دو هفته گذشته دست‌کم ۱۸ حمله به کشتی‌ها ثبت شده است. هم‌زمان، تحلیلگران مؤسسه ال‌اس‌ای‌جی هشدار دادند که ایران نفتکش‌ها را در مناطقی فراتر از تنگه هرمز، از جمله در دریای عمان، هدف قرار می‌دهد؛ موضوعی که بارگیری نفت خام در خلیج فارس و انتقال نفت میان کشتی‌ها برای پشتیبانی از عملیات بارگیری در منطقه را با خطر مواجه کرده است.

در عربستان سعودی، انصارالله یمن روز دوشنبه مسئولیت حملاتی به تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان در ینبع، میدان نفتی شیبه و فرودگاه‌های ریاض و ابها را بر عهده گرفت.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه‌ای تلویزیونی که روز سه‌شنبه پخش شد، گفت ایران هنوز پاسخی از عربستان سعودی یا جنبش انصارالله یمن درباره پیشنهاد خود برای کمک به میانجی‌گری مذاکرات صلح دریافت نکرده است.

تلاش آمریکا برای افزایش تولید سوخت

در آمریکا، دو مقام وزارت انرژی روز سه‌شنبه اعلام کردند که این وزارتخانه با پالایشگاه‌های سراسر جهان همکاری می‌کند تا تولید سوخت را افزایش دهد؛ اقدامی که در پی کمبود گازوئیل و افزایش قیمت آن در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس اطلاعات مؤسسه نفت آمریکا که منابع بازار به آن استناد کرده‌اند، ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۶ اکتبر، ۴.۹ میلیون بشکه کاهش یافته است.

برچسب ها: نفت برنت ، نفت ، نفتکش
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