سناتور آمریکایی: جنگ غیرقانونی علیه ایران را پایان دهید

روبن کالگو سناتور آمریکایی تجاوز نظامی دولت دونالد ترامپ علیه ایران را غیرقانونی خواند و خواستار پایان آن شد.

جوان آنلاین: این سناتور دموکرات از ایالت آریزونا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ میلیاردها دلار صرف جنگی غیرقانونی می‌کند که هیچ‌کس خواستار آن نبوده است. تصور کنید اگر این بودجه صرف مراقبت از کودکان یا خدمات درمانی می‌شد، چه کارهایی که می‌شد انجام داد.

کالگو تاکید کرد: به جنگ در ایران پایان دهید. روی خانواده‌های کارگر سرمایه‌گذاری کنید.

نظرسنجی‌های منتشرشده در هفته‌های اخیر و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشان می‌دهد اقتصاد و هزینه زندگی در صدر دغدغه‌های رای‌دهندگان قرار دارند و جنگ با ایران نیز برای بخش بزرگی از آنان به مساله‌ای مهم در تصمیم انتخاباتی تبدیل شده است.

این در حالی است که قانونگذاران عضو کمیته نیروهای مسلح سنا از وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) هفته جاری خواستند تا هزینه واقعی جنگ علیه ایران را به‌ طور علنی اعلام کند و خواستار ارائه پاسخ‌های غیرمحرمانه درباره خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکا و دیگر تاسیسات نظامی این کشور در خاورمیانه شدند.

بر اساس گزارش جدید سازمان تروریستی سنتکام به کمیته‌های امنیت ملی کنگره، ارتش آمریکا برآورد کرده است که هزینه جنگ تجاوزکارانه علیه ایران تا سوم سپتامبر به ۴۳.۶ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این برآورد شامل خسارات واردشده به پایگاه‌های آمریکا و دیگر تاسیسات نظامی این کشور در منطقه نیست؛ تاسیساتی که در دفاع و پاسخ های ایران آسیب دیده یا ویران شده‌اند.