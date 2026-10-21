واکنش نبیه بری به شایعات همسو با منافع آمریکا و اسرائیل در لبنان

رئیس پارلمان لبنان به شایعات مربوط به احتمال لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی در این کشور واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی سال ۱۹۵۵ هرگز در پارلمان رخ نخواهد داد. این موضع گیری بری در سایه فشارهای آمریکا برای لغو قانون مذکور اتخاذ شده است.

وی در پاسخ به سؤال روزنامه الاخبار در خصوص این فشارها تاکید کرد: لبنان بدون قانون رها نشده است. هر کسی که فکر می کند کشور به حال خود رها شده سخت در اشتباه است. به شدت مشتاق هستم ببینم چه کسی چنین پیشنهادی را خواهد داد.

بری همچنین بر ضرورت محافظت از اتحاد ملی و دور شدن از اختلافات داخلی تاکید کرد.

این در حالی است که میشل عیسی سفیر آمریکا در بیروت طی روزهای گذشته درباره شایعه موافقت نبیه بری با لغو قانون جرم انگاری ارتباط با رژیم صهیونیستی گفته بود: شما همیشه پای نبیه بری را وسط می ‌کشید. مگر نبیه بری به ‌تنهایی درباره همه چیز تصمیم می ‌گیرد؟ باید به کل این ماجرا پایان دهیم!