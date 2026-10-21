جوان آنلاین: عبد السید نامزد مسلمان مجلس سنای آمریکا در انتخابات میان دوره ای کنگره در گفتگو با شبکه ای بی سی نیوز با اشاره به رژیم صهیونیستی تاکید کرد، دولتی که از پول آمریکا استفاده می کند تا این کشور را وارد جنگ هایی کند که نباید در آنها شرکت کند، متحد آمریکا محسوب نمی شود.

وی با تشبیه رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی به دوستی که از فرزند شما پول می گیرد، پشت سر او بدگویی می کند و او را وارد درگیری با دیگران می کند، گفت: زمان آن رسیده است که آمریکا بپذیرد اسرائیل دوست واقعی این کشور نیست.

عبدالسید بیان کرد: آمریکا نباید توافق هسته ای با ایران را پاره می کرد. ما در موقعیتی قرار داشتیم که می توانستیم برنامه هسته ای ایران را مهار کنیم و در مسیر صلح قرار داشتیم. از ابتدا نباید وارد جنگ می شدیم.

لازم به ذکر است عبدالرحمن السید در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا در ایالت میشیگان به پیروزی رسید. شبکه ان بی سی گزارش داد که او با وجود صرف هزینه ده ها میلیون دلاری در رقابت های انتخاباتی از سوی گروه های حامی رژیم صهیونیستی توانسته است رقیب خود را شکست دهد.