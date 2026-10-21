کمبودی در کالاهای اساسی نداریم؛ بازار تحت کنترل است

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: بازار تحت کنترل و رصد است و بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر با کمبود کلی کالا مواجه نیستیم.

جوان آنلاین: حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، در گفتگو با مهر با بیان اینکه کشور همچنان در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، گفت: با وجود دشواری‌های موجود، به‌واسطه نظارت‌ها، پیگیری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، بازار تحت کنترل و رصد قرار دارد.

رستگار درباره وضعیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی و احتمال بروز کمبود در پی انتشار شایعاتی درباره تداوم جنگ اظهار کرد: جنگ ما هنوز تمام نشده و جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد. شاید اکنون در یکی از سخت‌ترین شرایط جنگی قرار داشته باشیم، اما با نظارت و برنامه‌ریزی جمعی دستگاه‌های مختلف، آثار این اقدامات در کنترل بازار قابل مشاهده است.

وی افزود: با توجه به نظارت‌ها، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بین دستگاهی، بازار تحت کنترل و رصد است و بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر با کمبود کلی کالا مواجه نیستیم.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران تاکید کرد: مسئله اصلی، افزایش قیمت‌هاست که باید با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کنترل شود.