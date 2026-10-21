در سایه تداوم ناامنی و بی ثباتی در سوریه رسانه ها به حمله پهپادی افراد مسلح ناشناس علیه عناصر رژیم جولانی اشاره کردند.



حمله پهپادی گروه‌های مسلح علیه عناصر رژیم جولانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الاخباریه، گروه های مسلح با استفاده از چندین پهپاد حاوی بمب ایست های بازرسی عناصر وابسته به رژیم جولانی را در حومه غربی استان سویدا واقع در جنوب این کشور هدف قرار دادند.

وزارت کشور سوریه وابسته به رژیم جولانی نیز چندی قبل اعلام کرد که در جریان یک حمله مسلحانه در حومه استان حماه دست کم چهار تن از عناصر این رژیم کشته شدند.

از زمان براندازی نظام بشار اسد در سوریه تاکنون درگیری های داخلی در این کشور به پایان نرسیده است.

این درگیری ها در سوریه در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور صورت می گیرد. رسانه های سوری گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال انتقال تجهیزات نظامی سنگین به بلندی های الدروز در سویدا است و قصد دارد یک پایگاه جدید در این منطقه ایجاد کند.