داسیلوا: پیروزی بولسونارو در انتخابات یعنی زانو زدن مقابل آمریکا

رئیس جمهور برزیل در آستانه دور دوم انتخابات این کشور نسبت به سلطه گری آمریکا در صورت پیروزی رقیب خود هشدار داد.

جوان آنلاین: لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل و نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرد که دور دوم انتخابات بر سر محافظت از حاکمیت ملی و زانو زدن مقابل آمریکا برگزار می شود.

این سخنان داسیلوا در اشاره به روابط بولسونارو رقیب وی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شد.

داسیلوا اضافه کرد: دور دوم این انتخابات به هیچ عنوان عادی و معمولی نیست بلکه به تعیین هویت کشور و آینده آن برمی گردد. آیا ما کشوری را می خواهیم که به پرچم برزیل بوسه می زند یا در برابر پرچم آمریکا زانو می زند؟

وی از ۳۳ میلیون شهروندی که در دور اول رأی ندادند خواست برای تعیین سرنوشت کشور پای صندوق ها حاضر شوند.

قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل در ۲۵ اکتبر جاری برگزار شود. در دور نخست این انتخابات بولسونارو ۴۷ درصد و داسیلوا ۴۵ درصد از آرا را کسب کردند.