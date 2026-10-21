بیانیه فرماندهی ارتش لبنان علیه رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: فرماندهی ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ادعاهای رژیم صهیونیستی در خصوص عملکرد نیروهای ارتش در منطقه جنوبی لیتانی صحت ندارد. یگان های ارتش در دسامبر ۲۰۲۵ در برابر یک تأسیسات نظامی واقع در منطقه کفرا بنت جبیل وارد عمل شدند و تا مارس ۲۰۲۶ به مأموریت خود ادامه دادند اما رژیم صهیونیستی دست به بمباران این منطقه زد.

بر اساس این بیانیه، پیش از بمباران ، کمیته نظارت بر آتش بس از نیروهای ارتش لبنان خواست منطقه را تخلیه کنند. در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز یکی از کامیون های عبوری در منطقه صدیقین واقع در صور تنها یک هفته بعد از امضای توافق با رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفت. تمام این موارد ثبت شده و دروغ بودن ادعای رژیم صهیونیستی علیه عملکرد ارتش لبنان را ثابت می کند.

در این بیانیه آمده است که رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود و نقض توافقات امضا شده ادامه داده و دست به انتشار دروغ های مختلف برای انحراف افکار عمومی می زند.

لازم به ذکر است که ارتش لبنان در ۳۰ ژوئیه گذشته نیز در معرض حملات رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور قرار گرفت. این در حالی است که دولت غربگرای بیروت برای توقف تجاوزات رژیم به امضای توافق با تل آویو دل خوش کرده بود.