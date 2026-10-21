جوان آنلاین: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در سخنانی اعلام کرد: پوتین به ایران کمک می‌کند. من می‌دانم که روسیه کنار ایرانی ها قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور اوکراین سپس افزود: سپاسگزاریم که سیستم‌های اطلاعاتی (آمریکا) اکنون کار می‌کنند. در مورد هشدار زودهنگام، اکنون می‌توانیم متوجه شویم که موشک‌های بالستیک در راه هستند. ما از آمریکایی‌ها سپاسگزاریم. حالا سیستم کار می‌کند.

وی ادعا کرد: اوکراین بیش از هر طرف دیگری خواهان صلح است. این روسیه بود که این جنگ را آغاز کرد! البته ما در این جنگ شکست نمی‌خوریم، اما داریم انسان‌ها و زمان را از دست می‌دهیم. مایه تأسف است، چرا که کودکان ما کودکی واقعی ندارند.