جوان آنلاین: پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی از امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) وارد روز سوم شد تا رقابت ورزشکاران در رشته های مختلف پیگیری شود.

کاروان ورزش ایران در حالی در این روز از بازی ها آغاز به کار کرد که در روز دوم موفق به کسب ۷ طلا، ۹ نقره و ۱۴ برنز شد و با مجموع ۳۸ مدال شامل ۱۰ طلا، ۱۲ نقره و ۱۶ برنز در جایگاه پنجم جدول توزیع مدال ها ایستاد.

عملکرد نمایندگان ایران در این روز از بازی ها به این شرح است:

تیم ملی والیبال نشسته با صدرنشینی راهی نیمه نهایی شد

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در دومین مسابقه خود برابر قزاقستان ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۳ و۲۵ بر ۱۲) پیروز شد. بدین ترتیب، این تیم که پیش از این برابر تایلند پیروز شده بود به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نیمه نهایی شد.

فائزه دیبایی در پرتاب دیسک مدال برنز گرفت

درجریان رقابت های در پرتاب دیسک کلاس F۵۶/F۵۷، فائزه دیبایی موفق به کسب مدال برنز شد. او با رکورد ۲۴.۵۱ متر و کسب امتیاز ۱۰۱۷ به این مدال دست یافت.

کسب ۴ مدال در پارادوومیدانی؛ والیبال نشسته به نیمه نهایی رسید

ایران در دو ۱۰۰ متر به مدال نرسید

هاشم رستگاری و علی الفت‌نیا در دوی ۱۰۰ متر به ترتیب با ثبت زمان های ۱۲:۳۱ و ۱۲:۳۶ پنجم و ششم شدند و نتوانستند مدال بگیرند.

کوثر قرایی در پرتاب دیسک برنز گرفت

در پرتاب دیسک کلاس T۱۱ کوثر قرایی با رکورد ۳۷.۱۵ متر در رده سوم ایستاد و مدال برنز را به خود اختصاص داد.

استارت مدال آوری روز سوم با یک طلا؛ کسب ۳ مدال در پارادوومیدانی

دومین مدال برای علیرضا مختاری در پارادوومیدانی

در فینال پرتاب وزنه کلاس F۵۳ علیرضا مختاری در ششمین پرتاب خود رکورد ۸.۰۹ متر را ثبت کرد و با همین رکورد به مدال نقره دست یافت. این دومین مدال علیرضا مختاری در این دوره بازی های پارااسیایی است. او روز گذشته صاحب یک مدال برنز شده بود.

شکست گلبال برابر چین

در جریان مسابقات گلبال، تیم ملی گلبال ایران به مصاف چین رفت و با نتیجه ۹ به ۵ برابر این تیم شکست خورد.۴ گل تیم ملی ایران در این دیدار توسط حسن جعفری به ثمر رسید و محمد سورنجی یکی از توپ ها را وارد دروازه حریف کرد.

علیرضا زارع قهرمان دوی ۱۰۰ متر شد

در اغاز این روز از مسابقات علیرضا زارع در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۵ با حریفانش رقابت کرد. او با ثبت زمان ۱۲.۳۲ ثانیه ، ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی صاحب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد.

صعود صفر زاده به فینال دوی ۱۰۰ متر

هاجر صفرزاده در دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۲:۲۵ در رقابت با دوندگانی از اندونزی، چین و ازبکستان در جایگاه نخست قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.پ

هاجر صفرزاده فینالیست شد؛ حذف یک دختر دونده

یک دختر دونده حذف شد

فاطمه امیرزادگانی نماینده ایران در دوی ۱۰۰ متر کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۳:۱۴ در رقابت با دوندگانی از هند و تایلند در جایگاه دوم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا

* آیلار جامی - پاراتکواندو

* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴

* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰

* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳

* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲

* عرفان بندری - پرتاب نیزه

* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو

* یاسین خسروی - پارادوومیدانی

* علیرضا زارع - پارادوومیدانی

نقره

* معصومه تورانی - پرتاب نیزه

* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰

* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱

* علی الفت نیا - پرش طول

* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱

* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری

* ابوالفضل ظریف - پاراشنا

* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی

* زهرا رحیمی - پاراتکواندو

* زینب مرادی - پارادوومیدانی

* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی

* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه

برنز

* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار

* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱

* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز

* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری

* مهدی برچلو - جودو

* موسی غلامی - پاراجودو

* محسن بختیار - پاراوزنه برداری

* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا

* علی مطلبی - پاراشنا

* رضا حاتمی - پارادوومیدانی

* پریماه تورانی - پاراتکواندو

* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو

* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو

* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا

* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی

* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی

*کوثر قرایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

* فائزه دیبایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک