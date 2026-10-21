کد خبر: 1386054
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
ورزش » ساير

کسب ۴ مدال در پارادوومیدانی؛ والیبال نشسته به نیمه نهایی رسید

پارادوومیدانی سومین روز رسمی بازی های پاراآسیایی امروز در حالی امروز پیگیری می‌شود که نمایندگان ایران در رشته‌های مختلف بایدبه مصاف حریفان‌شان بروند.

جوان آنلاین: پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی از امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر) وارد روز سوم شد تا رقابت ورزشکاران در رشته های مختلف پیگیری شود.

کاروان ورزش ایران در حالی در این روز از بازی ها آغاز به کار کرد که در روز دوم موفق به کسب ۷ طلا، ۹ نقره و ۱۴ برنز شد و با مجموع ۳۸ مدال شامل ۱۰ طلا، ۱۲ نقره و ۱۶ برنز در جایگاه پنجم جدول توزیع مدال ها ایستاد.

عملکرد نمایندگان ایران در این روز از بازی ها به این شرح است:

تیم ملی والیبال نشسته با صدرنشینی راهی نیمه نهایی شد

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در دومین مسابقه خود  برابر قزاقستان ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۳ و۲۵ بر ۱۲) پیروز شد. بدین ترتیب، این تیم که پیش از این برابر تایلند پیروز شده بود به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نیمه نهایی شد.

 

فائزه دیبایی در پرتاب دیسک مدال برنز گرفت

درجریان رقابت های در پرتاب دیسک کلاس F۵۶/F۵۷، فائزه دیبایی موفق به کسب مدال برنز شد. او با رکورد ۲۴.۵۱ متر و کسب امتیاز ۱۰۱۷ به این مدال دست یافت.

کسب ۴ مدال در پارادوومیدانی؛ والیبال نشسته به نیمه نهایی رسید

ایران در دو ۱۰۰ متر به مدال نرسید

هاشم رستگاری و علی الفت‌نیا در دوی ۱۰۰ متر به ترتیب با ثبت زمان های ۱۲:۳۱ و ۱۲:۳۶ پنجم و ششم شدند و نتوانستند مدال بگیرند.

کوثر قرایی در پرتاب دیسک برنز گرفت

در پرتاب دیسک کلاس T۱۱ کوثر قرایی با رکورد ۳۷.۱۵ متر در رده سوم ایستاد و مدال برنز را به خود اختصاص داد.

استارت مدال آوری روز سوم با یک طلا؛ کسب ۳ مدال در پارادوومیدانی

دومین مدال برای علیرضا مختاری در پارادوومیدانی

در فینال پرتاب وزنه کلاس F۵۳ علیرضا مختاری در ششمین پرتاب خود رکورد ۸.۰۹ متر را ثبت کرد و با همین رکورد به مدال نقره دست یافت. این دومین مدال علیرضا مختاری در این دوره بازی های پارااسیایی است. او روز گذشته صاحب یک مدال برنز شده بود.

شکست گلبال برابر چین

در جریان مسابقات گلبال، تیم ملی گلبال ایران به مصاف چین رفت و با نتیجه ۹ به ۵ برابر این تیم شکست خورد.۴ گل تیم ملی ایران در این دیدار توسط حسن جعفری به ثمر رسید و محمد سورنجی یکی از توپ ها را وارد دروازه حریف کرد.

علیرضا زارع قهرمان دوی ۱۰۰ متر شد

در اغاز این روز از مسابقات علیرضا زارع در فینال دوی ۱۰۰ متر کلاس T۳۵ با حریفانش رقابت کرد. او با ثبت زمان ۱۲.۳۲ ثانیه ، ضمن شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی صاحب عنوان قهرمانی و مدال طلا شد.

صعود صفر زاده به فینال دوی ۱۰۰ متر

هاجر صفرزاده در دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۲:۲۵ در رقابت با دوندگانی از اندونزی، چین و ازبکستان در جایگاه نخست قرار گرفت و جواز حضور در فینال را کسب کرد.پ

هاجر صفرزاده فینالیست شد؛ حذف یک دختر دونده

یک دختر دونده حذف شد

فاطمه امیرزادگانی نماینده ایران در دوی ۱۰۰ متر کلاس T۱۲ با ثبت زمان ۱۳:۱۴ در رقابت با دوندگانی از هند و تایلند در جایگاه دوم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

مدال آوران ایران در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به این شرح هستند:

طلا
* آیلار جامی - پاراتکواندو
* الهام صالحی - پرتاب نیزه، کلاس F۵۲/F۵۳/F۵۴
* سینا ضیغمی‌نژاد - پاراشنا کلاس S۱۰
* محمد صابر - پرتاب وزنه کلاس F۳۳
* سامان پاکباز - پرتاب وزنه کلاس F۱۲
* عرفان بندری - پرتاب نیزه
* امیرحسین علیپور - پرتاب وزنه کلاس F۱۱
* فائزه احمدی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱
* امیرمحمد حقیقت شناس - پاراتکواندو
* یاسین خسروی - پارادوومیدانی
* علیرضا زارع - پارادوومیدانی

نقره
* معصومه تورانی - پرتاب نیزه
* پرستو حبیبی - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱
* شاهین ایزدیار - پاراشنا ۱۰۰ متر آزاد مردان کلاس S۱۰
* مهدی اولاد - پرتاب وزنه کلاس F۱۱
* علی الفت نیا - پرش طول
* ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر کلاس SH۱
* بهروز فرزاد - دوچرخه سواری
* ابوالفضل ظریف - پاراشنا
* هاجر صفرزاده - پارادوومیدانی
* زهرا رحیمی - پاراتکواندو
* زینب مرادی - پارادوومیدانی
* آتنا محمدی ها - پارادوومیدانی
* علیرضا مختاری - پرتاب وزنه

برنز
* محمد طاها حسن پور - پاراتکواندوکار
* فرزانه سهرابی‌تبار - پرتاب کلاب زنان کلاس F۳۲/F۵۱
* حسن جانفشان - پاراتنیس روی میز
* محمد دلیر و رضا رشنو - دوچرخه سواری
* مهدی برچلو - جودو
* موسی غلامی - پاراجودو
* محسن بختیار - پاراوزنه برداری
* سینا ضیغمی نژاد - پاراشنا
* علی مطلبی - پاراشنا
* رضا حاتمی - پارادوومیدانی
* پریماه تورانی - پاراتکواندو
* سعید صادقیان پور - پاراتکواندو
* مریم عبدالله‌پور - پاراتکواندو
* محمد حسین کریمی جهان آبادی - پاراشنا
* علیرضا مختاری - پارادوومیدانی
* هاشمیه متقیان - پارادوومیدانی
*کوثر قرایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک
* فائزه دیبایی - پارادوومیدانی پرتاب دیسک

برچسب ها: پارادوومیدانی ، ورزش ، والیبال
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

سیر تا پیاز افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ

«غذای نیمروز» مجیدی بهترین فیلم بوسان شد

قیمت ۸۵ هزار تومانی گندم روی میز تصمیم قرار گرفت

افزایش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان

اسرائیل همچنان در وحشت نفرین دهه هشتم

غزه اروپا را تغییر داد؛ شکاف‌هایی که بزرگ‌تر می‌شوند

افشاگری جمهوری‌خواهان آمریکا درباره انتخابات میان‌دوره‌ای

مراسم اولین سالگرد درگذشت سردار افشار

‏ترکمانچای و رئالیسم ظریف

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

حنظله اطلاعات وزیر خارجه پیشین رژیم اسرائیل را هک کرد

آقای خاتمی! دفاع از فلسطین هم اسلامی و اخلاقی است، هم حقوقی

لاوروف: «سیکا» تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کرد

جاده‌صاف‌کن دشمن نباشید

‌قتل دختر به خاطر جواب رد به خواستگاری + گفت‌وگو با متهم

نوستالژی آر‌پی‌جی!

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه

دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

شهادت مسئول بسیج خواهران مهرستان در پی حمله تروریستی

رویترز: حملات دقیق ایران طرح جنگی آمریکا را به هم ریخت

افول لیبرالیسم با «جمهوری سوسیالیستی امریکا»!

باز تعریف نظام حقوقی با فرایند جدید ارجاع هوشمند پرونده‌ها

کانتینر پَر!

مجید مجیدی واجد شرایط رقابت اسکار شد

رویترز: اسرائیل با تبلیغات آنلاین از کاربران اینترنت جاسوسی کرده است

سرنگونی پهپاد متجاوز در استان مأرب یمن

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روابط تاریخی میان ایران و یمن باید تقویت یابد

رژیم صهیونیستی از سیکا اخراج شود/ بحران فقط به ایران و غرب آسیا محدود نمی‌ماند

روسیه: بارگیری نخستین محموله گازوئیل به آمریکا حداقل ۲ یا ۳ هفته طول می‌کشد

تشریح برنامه جدید شهرداری تهران برای مسکن پایتخت

وسط بزرگراه  جای دستفروشی نیست

افت دلار با مداخله بازارساز

چمران: زمان برگزاری انتخابات شوراها هنوز مشخص نیست

بازگشت امارات به جنگ یمن؛ افتادن عربستان در تله خودساخته

کمالی و صیدی برنزی درخشش جهانی  امید‌ها با ۳ مدال

رکوردشکنی مارسکا به لطف ستاره‌ها

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

درمانده و بی‌نقشه

 رویترز: شیوخ خسارت حملات ایران را پنهان کرده‌اند 

 چیتگر زیر سایه ۲ دهه تصمیم و ترک فعل 

رضا شفیعی جم راهی بیمارستان شد

بازدارندگی جنگی مهم‌ترین کارکرد قدرت نظامی 

‌‌ «نه به پادشاهی» در ده‌ها شهر امریکا شعله‌ور شد

ونس: درباره ایران با ترامپ اختلاف دارم

زنان عمق استراتژیک جهاد تبیین در جنگ نرم

«نور» بیماری را از زاویه امید روایت می‌کند

قبض عینک راز سرقت‌های میلیاردی را برملا کرد + گفت‌وگو با متهم

دادخواست/ شکوائیه خانواده‌های ۱۰۴ شهید ناو دنا رونمایی شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
اسلحه را از کجا آوردی؟ 
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ چشم به راه تولد فرزند دومش شهید شد
جستار‌هایی در سیره آیت‌الله شبیری زنجانی/ فروتن، متواضع و پذیرای همگان بود
مدرسه شاد؟ با بخشنامه نمی‌شود!
نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت
سرمربی گل گهر سیرجان بعد از شکست مقابل استقلال: اهل غر زدن نیستم/ اگر بازیکن‌ام مصدوم نمی‌شد اصلا صحبتی نمی‌کردم
مهدی رحمتی سرمربی گل گهر سیرجان در پاسخ به خبرنگار جوان: مسئولیت باخت با من است/ما شرایط فوتبال بازی کردن نداشتیم
مربی تیم استقلال در پاسخ به خبرنگار جوان: اگر بیشتر به کارهای گروهی روی بیاوریم، می توانیم استفاده بهتری از موقعیت های ایجاد شده ببریم
مصاحبه سیامک نعمتی و امید عالیشاه بعد از شکست گل گهر مقابل استقلال
گفت‌وگو با همرزمان شهید جنگ رمضان/ شوخی کردیم و گفتیم «تو به شهادت نمی‌خوری!»
ویپ در جیب دانش‌آموز پیشگیری روی کاغذ!
رقابت برسر ظاهر بازی دو سر باخت برای زنان و خانواده
قتل‌های خانوادگی سریالی شده‌اند
درمانده و بی‌نقشه
نشست خبری مشترک وزرای خارجه ایران و روسیه
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار