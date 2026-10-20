جوان آنلاین: معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تجاوز نظامی به ایران صرفاً حمله به یک کشور مستقل نبود، بلکه بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی و اصل برابری حاکمیت دولت‌ها را هدف قرار داد، هشدار داد که تداوم چنین اقداماتی بدون محکومیت جامعه جهانی می‌تواند امنیت همه کشور‌ها را با پیامد‌های جدی مواجه کند. محمدرضا عارف در اجلاس نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای، ضمن تشریح ابعاد حقوقی و امنیتی تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی، مالی و زیرساختی میان کشور‌های عضو این سازمان تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، محمدرضا عارف روز گذشته در نشست شورای نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، با اشاره به شرایط پرتلاطم نظام بین‌الملل گفت: جهان با تهدید‌های بی‌سابقه ناشی از یک‌جانبه‌گرایی و برتری‌طلبی معدودی از کشور‌ها مواجه است.

وی با بیان اینکه منطقه و جهان طی دو سال اخیر شاهد نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و بنیادی‌ترین ارزش‌های انسانی از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی بوده‌اند، اظهار کرد: این اقدامات صلح و امنیت جهانی و دستاورد‌های جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، این اقدام را نقض صریح منشور ملل متحد، اصل منع توسل به زور و حاکمیت ملی یک کشور مستقل دانست و افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران مسیر گفت‌و‌گو و دیپلماسی را انتخاب کرده و مذاکرات برای حل‌وفصل اختلافات در جریان بود، پاسخ به‌جای دیپلماسی با حمله نظامی غیرقانونی و ناعادلانه داده شد. عارف با اشاره به حملات روز نخست تجاوز گفت: در این حملات، رهبر معظم انقلاب اسلامی به همراه اعضای خانواده خود به شهادت رسیدند و مهاجمان همچنین مدرسه‌ای در میناب را هدف قرار دادند که در نتیجه آن، ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان، کارکنان مدرسه و خانواده دانش‌آموزان جان باختند. وی همچنین به حمله به ورزشگاهی در شهر لامرد استان فارس اشاره کرد که به گفته او، دختران و پسران نوجوان هنگام ورزش در آن حضور داشتند. وی تأکید کرد: آنچه در چهل روز تجاوز نظامی علیه ایران رخ داد، صرفاً حمله به جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه حمله‌ای مستقیم به بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی و اصل برابری حاکمیت دولت‌ها به شمار می‌رفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، مراکز آموزشی، دانشگاهی و درمانی، تأسیسات اقتصادی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این اقدامات را زمینه‌ساز بدعتی خطرناک دانست و هشدار داد که در صورت محکوم‌نشدن آنها از سوی جامعه بین‌المللی، امنیت هیچ کشوری از پیامد‌های چنین اقداماتی مصون نخواهد ماند. عارف همچنین تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد از حق ذاتی دفاع مشروع استفاده کرده و در عین حال نشان داده است که خواهان جنگ و بی‌ثباتی نیست و صلح را بر رویارویی ترجیح می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از مواضع کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در قبال تجاوز نظامی به ایران قدردانی کرد. وی با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و منطقه‌ای این تحولات گفت: اخلال در امنیت اقتصادی و اختلال در تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، نظام پرداخت و زنجیره‌های تأمین در یک کشور می‌تواند آثار خود را در سراسر منطقه و حتی اقتصاد جهانی نشان دهد. عارف با تأکید بر جایگاه سازمان همکاری شانگهای در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، گفت این سازمان با تکیه بر ظرفیت کشور‌های عضو، شرکا و ناظران می‌تواند به یکی از کانون‌های مؤثر همکاری اقتصادی، امنیتی و توسعه پایدار در جهان تبدیل شود؛ با این حال، تحقق این هدف مستلزم همکاری‌های عملی، ملموس و فراگیر است. وی افزود: در برابر بحران‌های موجود در منطقه و جهان، پاسخ کشور‌ها باید همکاری بیشتر، اتصال بیشتر، تنوع بیشتر و ارتقای تاب‌آوری باشد.

عارف اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای تحقق اهداف توسعه‌ای سازمان، در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی و زیرساختی نقش فعال ایفا کند و در پیشبرد ابتکارات مشترک مشارکت داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین از افزایش استفاده از پول‌های ملی در تجارت میان کشور‌های عضو، اتصال زیرساخت‌های بانکی، توسعه پیام‌رسان‌های مالی ملی و ایجاد سازوکار‌های نوین تسویه حمایت کرد. وی تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای را اقدامی مهم در این مسیر دانست و با اشاره به پیشرفت مذاکرات مربوط به ایجاد این بانک، پیشنهاد کرد روند کار از مرحله گفت‌و‌گو به مرحله طراحی عملیاتی نزدیک شود. معاون اول رئیس‌جمهور در پایان، سازمان همکاری شانگهای را در مقطع مهمی از تاریخ خود توصیف کرد و بر ضرورت برخورداری این سازمان از نگاهی نو، ساختاری چابک و همکاری‌های فراگیر تأکید کرد.

عارف ابراز امیدواری کرد نتایج نشست شورای نخست‌وزیران سازمان همکاری شانگهای به تقویت اعتماد متقابل، توسعه پایدار و همگرایی میان کشور‌های عضو و شرکای آنها منجر شود و این سازمان با تکیه بر احترام متقابل، چندجانبه‌گرایی و همکاری برابر، به یکی از کانون‌های مؤثر همکاری اقتصادی و توسعه پایدار در جهان تبدیل شود.