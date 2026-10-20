کاروان ایران یک روز پربار دیگر را در ناگویا پشت سر گذاشت، روزی که اگرچه شروع خوبی نداشت، اما با اتفاقات قابل توجهی همراه بود و با موفقیت‌های پرتعداد به پایان رسید، آن هم با دروی مدال‌های ناب از ناگویا.

جوان آنلاین: بامداد روز گذشته با اتفاقات جالب توجهی برای کاروان ایران آغاز نشد. محدثه باباحبیب، سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی در یک‌هشتم پاراریکرو آقایان و بانوان برابر حریفان خود شکست خوردند، درست مانند هادی نوری که در پاراکامپوند آقایان ناکام ماند. اما همزمان با این اخبار ناراحت‌کننده، امیرمحمد بارانی در پاراکامپوند آقایان صعود کرد تا راه را برای موفقیت دیگر نماینده‌های ایران در دومین روز بازی‌های پاراآسیایی ناگویا باز کند.

کولاک پارادوومیدانی

نخستین مدال ایران در روز دوم مسابقات پاراآسیایی ناگویا را که اتفاقاً رنگ آن طلایی بود، محمدصابر فتح‌آبادی در پارادوومیدانی (پرتاب وزنه در کلاس F۳۳) به نام خود ثبت کرد، آن هم با ثبت رکورد ۹۵/۱۰ که رکورد بازی‌های پاراآسیایی را شکست. رکوردی که از بازی‌های ۲۰۱۸ جاکارتا دست محمدرضا احمدی از ایران بود. محمدصابر در این مسابقات با ورزشکاران پنج کشور رقابت کرد و در نهایت بالاتر از پرتابگران عربستان و ازبکستان به گردن‌آویز طلا رسید.

صابر، اما تنها طلایی روز گذشته نبود. در ادامه مسابقات پارادوومیدانی، امیرحسین علیپور در پرتاب وزنه کلاس F۱۱ و سامان پاکباز در پرتاب وزنه کلاس F۱۲ طلایی شدند. همچنین عرفان بندری نیز در پرتاب نیزه به مدال طلا دست یافت. یاسین خسروی هم در فینال پرتاب وزنه، با پرتابی ۲۵/۱۵ متری، به مقام نخست و مدال طلا دست یافت. مهدی اولاد در پرتاب وزنه کلاس F۱۱ نقره‌ای این رقابت‌ها بود. این در حالی بود که علیرضا مختاری‌همام در پرتاب دیسک با رکورد ۲۰/۲۰ سوم و برنزی شد.

در ادامه، رضا حاتمی با برنزی نفس‌گیر به کار خود پایان داد. حاتمی در فینال دو ۱۰۰ متر کلاس T۳۸ رقابتی نزدیک را با حریفان خود داشت، به‌طوری‌که با یک‌صدم ثانیه اختلاف نسبت به دونده چینی برنزی شد. این در حالی بود که حاتمی با نقره این مسابقات که به دونده عراقی رسید نیز تنها ۲ صدم ثانیه فاصله داشت. مهرداد مرادی، اما در دور فینال ۱۰۰ متر مصدوم و هشتم شد.

در بخش بانوان، اما دو طلایی سابق ایران به نقره بسنده کردند. هاجر صفرزاده، دونده کم‌بینای ایران که در هانگژو به طلا رسیده بود، در ناگویا در صدم ثانیه نقره گرفت. این بانوی پارادوومیدانی‌کار ایران مهرماه سال گذشته با زمین خوردن در یک‌قدمی خط پایان، طلای جهانی را از دست داد، اما بعد از گذشت یک سال، باز هم نتوانست در فینال به خوش‌رنگ‌ترین مدال دست یابد. این در حالی بود که صفرزاده در مرحله مقدماتی گروه خود به مقام نخست دست یافت، اما در فینال دو ۲۰۰ متر کلاس T۱۲ دوم و صاحب مدال نقره شد. زینب مرادی‌رشنو هم در رشته پرتاب نیزه به مقام دوم و گردن‌آویز نقره دست یافت. آتنا محمدی‌ها، ورزشکاری که در پرتاب وزنه کلاس F۳۳ زنان با شش حریف دیگر رقابت داشت با پرتابی به طول ۸۵/۶ متر، موفق به کسب مدال نقره شد. جالب اینکه او با چادر روی سکو رفت و مدال خود را دریافت کرد. هاشمیه متقیان، اما برنزی شد. دختر طلایی ایران در آخرین بازی‌های پاراآسیایی این‌بار در پرتاب نیزه به مقام سوم دست یافت.

برنز مسن‌ترین ورزشکار ایران

مسن‌ترین ورزشکار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، به مدال برنز دست یافت. حسن جانفشان، تنها نماینده ایران در تنیس روی میز بود که با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد. او که مسن‌ترین ورزشکار کاروان اعزامی ایران به بازی‌های پاراآسیایی ناگویاست، سابقه مدال‌آوری در ادوار گذشته را دارد، اما در این دوره با شکست ۳ بر ۲ مقابل کیم هیونگ هیون از کره‌شمالی در نیمه‌نهایی در انفرادی کلاس ۲ به برنز این مسابقات دست یافت.

رضایت گلکار از ۲ برنز جودو

نخستین روز رقابت جودوی نابینایان و کم‌بینایان ایران در پنجمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا با دو مدال برنز به پایان رسید. مهدی برچلو در وزن ۸۱ کیلوگرم، موسی غلامی در وزن ۹۵ کیلوگرم و رضا غلامی در وزن ۸۱ کیلوگرم نمایندگان ایران در این رشته بودند. مهدی برچلو کار خود را با برتری قاطعانه مقابل حریف فیلیپینی آغاز و همه را امیدوار کرد، اما در نهایت مهدی برچلو و موسی غلامی پایشان به سکو رسید و با کسب گردن‌آویز نقره به کار خود پایان دادند. گلکار، سرمربی تیم پاراجودوی ایران، اما از نتیجه رقم خورده رضایت داشت: «پیش‌بینی ما کسب دو مدال در روز نخست بود، زیرا سطح رقابت‌ها فراتر از آسیا و در حد جهانی است. بچه‌ها، اما روز نخست خوب کار کردند و امیدواریم روز دوم را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.»

تیر طلایی احمدی و نقره جوانمردی

در حالی که جز پارادوومیدانی، هیچ ورزشکاری در هیچ رشته دیگری موفق به کسب مدال طلا نشده بود، فائزه احمدی با تیر‌های طلایی این طلسم را شکست و به خوش‌رنگ‌ترین مدال مسابقات دست یافت. اما نکته جالب این بود که فائزه احمدی و ساره جوانمردی به ترتیب با کسب طلا و نقره، روی سکو در کنار یکدیگر ایستادند. در واقع احمدی و جوانمردی در کنار یکدیگر در تپانچه ۱۰ متر زنان کلاس SH۱ به رقابت پرداختند که عنوان نخست نصیب احمدی شد و سکوی دوم به ساره جوانمردی رسید تا هر دو سکوی اول و دوم این مسابقات نصیب ورزشکاران ایران شود.

ادامه مدال‌آوری شنا

شناگران ایران که کار خود را در این دوره از رقابت‌های پاراآسیایی با یک طلا و یک نقره در روز نخست آغاز کرده بودند، روز دوم را نیز با کسب یک نقره و دو برنز پشت سر گذاشتند. ابوالفضل ظریف‌پور، علی مطلبی و ابوالفضل ملک‌اولادی نماینده‌های ایران در ۵۰ متر آزاد مردان کلاس S۹ بودند که به فینال رسیدند. در این بین، اما در رقابت با شناگران کشور‌های چین، عراق، ژاپن، ازبکستان و تایلند؛ ظریف‌پور به مدال نقره رسید و علی مطلبی نیز برنزی شد. ملک‌اولادی هم با ایستادن در رده هشتم به کار خود پایان داد. در ادامه سینا ضیغمی‌نژاد نیز در فینال ۲۰۰ متر مختلط انفرادی با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

اولین مدال دوچرخه‌سواری در پاراآسیایی

تلاش رکابزنان ایران هم در ناگویا بی‌نتیجه نماند. بهروز افروز که در مسابقات دوچرخه‌سواری ماده تعقیبی انفرادی ۴۰۰۰ متر مردان کلاس C۴ رکاب می‌زد، در دیدار نهایی در رقابت با محمد فضلی امام‌الدین از اندونزی به مدال نقره دست یافت. این نخستین مدال پارادوچرخه‌سواری ایران در بازی‌های پاراآسیایی است. فرزاد که در مرحله مقدماتی با حضور در جایگاه دوم به عنوان یکی از دو رکابزن برتر راهی فینال شده بود، باز هم دوم شد، اما نخستین مدال پاراآسیایی دوچرخه‌سواری را به نام خود ثبت کرد. بعد از او محمد دلیر و رضا رشنو که در مرحله مقدماتی تایم‌تریل ۱۰۰۰ مردان کلاس B به عنوان ششم دست یافته بودند، در فینال با کسب عنوان سوم و مدال برنز به کار خود پایان دادند، آن هم در شرایطی که تنها ۱۵ صدم ثانیه با تیم دوم (مدال نقره) فاصله داشتند.

تنها صید پاراوزنه

پاراوزنه‌برداری روز گذشته دو نماینده روی تخته فرستاد. برخلاف علی‌یوسفی، نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم ایران که پایش به سکو نرسید و با ایستادن در جایگاه پنجم به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد، محمد بختیار نماینده وزن ۷۲ کیلوگرم ایران با ثبت وزنه ۲۰۸ کیلو موفق به کسب مدال برنز شد. او که سابقه کسب نقره بازی‌های پاراآسیایی هانگژو و برنز پارالمپیک پاریس را در کارنامه دارد، به دنبال مهار وزنه ۲۱۴ کیلوگرمی بود، اما در نهایت با زدن وزنه ۲۰۸ کیلویی سوم شد.

شلوغ و پربار، چون تکواندو

پاراتکواندوکاران ایران نیز در دومین روز بازی‌های پاراآسیایی گل کاشتند، به‌طوری که امیرمحمد حقیقت‌شناس در آقایان و مریم عبدالله‌پور در بانوان با کسب خوش‌رنگ‌ترین مدال بر سکوی نخست ایستادند، زهرا رحیمی گردن‌آویز نقره را از آن خود کرد و پریماه تورانی و سعید صادقیانی‌پور نیز برنزی شدند تا پرونده پاراتکواندو در روز دوم این مسابقات با کسب پنج مدال رنگارنگ بسته شود.

آغاز موفق رشته‌های تیمی

در رشته‌های تیمی نیز والیبال نشسته ایران در نخستین گام، موفق به برتری ۳ بر صفر مقابل تایلند شد، درست همانند گلبال که در مواجهه با نخستین حریف (تایلند) به برتری پرگل ۱۲ بر ۹ دست یافت. بسکتبال با ویلچر نیز با اقتدار تیم ملی لائوس را شکست داد و فوتبال نابینایان هم هند را ۵ بر صفر از سد راه برداشت. دومین روز بازی‌های پاراآسیایی در حالی برای ایران به پایان رسید که نماینده‌های ایران مجموع مدال‌های خود را به ۳۸ (۱۰ طلا، ۱۲ نقره و ۱۶ برنز) رساندند و بالاتر از هند در رده پنجم قرار گرفتند.