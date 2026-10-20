وقتی امریکا در خاکش خاک شد

جوان آنلاین: کسب دو عنوان قهرمانی به فاصله چند روز در خاک امریکا برای ایران اتفاقی بود که تنها گوش‌شکسته‌های کشتی ایران توانایی انجام آن را داشتند.

بچه‌های کشتی کاری کردند کارستان؛ دو عنوان قهرمانی در رده امیدها، آن هم در خاک دشمنی که از هیچ شیطنتی در راه اعزام کاروان ایران به مسابقات جهانی کشتی امید‌ها دریغ نکرد، در تاریخ ورزش کشور بی‌سابقه است، اما پهلوانان آینده‌دار کشتی ایران با قاطعیت تمام این اتفاق را رقم زدند تا رسانه‌ها به‌درستی تیتر بزنند «امریکا در خاک خودش خاک شد».

دو عنوان قهرمانی امید‌های کشتی ایران در فرنگی و آزاد بار دیگر ثابت کرد که کشتی ایران در مسیر درستی حرکت می‌کند؛ حرکتی که با وجود مشکلات زیاد و شرایط خاص کشور با قدرت ادامه پیدا کرده و امروز ثمره آن با قهرمانی‌های مقتدرانه کشتی‌گیران جوان ایران دیده می‌شود. این دو عنوان ارزشمند حالا ثابت می‌کند که کشتی پراستعداد ایران می‌تواند تا سال‌ها حرف برای گفتن داشته باشد.

کارشناسان کشتی بر این باورند که قهرمانی تیم‌های امید آزاد و فرنگی را باید تداوم نشانه‌های امیدوارکننده از کشتی ایران دانست. در سال‌های اخیر، چهره‌های جوان و مستعدی به ترکیب تیم ملی بزرگسالان راه یافته‌اند و درخشش نسل امید نشان می‌دهد که پشتوانه مناسبی برای تداوم این روند شکل گرفته است. همچنین حضور کشتی‌گیران مستعد در رده‌های پایه و امید، برخورداری از برنامه‌ریزی اصولی، پشتیبانی فنی و فرصت تجربه‌اندوزی در رقابت‌های بزرگ، می‌تواند زمینه‌ساز استمرار موفقیت‌های ایران در مسابقات جهانی و المپیک باشد؛ به این ترتیب، دستاورد لاس‌وگاس تنها یک قهرمانی مقطعی نیست، بلکه نشانه‌ای از ظرفیت‌های آینده این رشته پرافتخار به‌شمار می‌رود.

مهم‌تر از تمام اینها، کسب دو عنوان قهرمانی در خاک امریکا، آن هم در میانه جنگ تمام‌عیار این کشور متجاوز و هم‌پیمان رژیم صهیونیستی با کشور عزیزمان، پیام دیگری را هم به جهان مخابره کرد، پیام عزت و سربلندی ملتی که حاضر نیست در مقابل قلدر‌های عالم و زیاده‌خواهان جهان سر تعظیم فرود آورد. پیامی که از سوی نسل جوان ورزش ایران به تمام دنیا مخابره شد تا دنیا به چشمان خود ببیند که جوان ایرانی چگونه برای عزت و سربلندی کشورش تلاش می‌کند.

پژمان درستکار، سرمربی تیم کشتی آزاد با درک درست شرایط به خوبی به شاگردانش فهماند که پا به چه میدانی می‌گذارند، وقتی که به آنها گفت: «امروز اگر روی این تشک ببازیم، آرش کمانگیر باخته است. اگر ببازیم، آریوبرزن باخته است. اگر ببازیم، ستارگان و پهلوانان ایران باخته‌اند. اگر ببازیم، حاج قاسم سلیمانی و فرزندان شهدای مدافع حرم باخته‌اند. اگر ببازیم، مادران چشم‌انتظار شهدای غواص و شهدای گرانقدر باخته‌اند. اگر ببازیم، شهیدان احمدی‌روشن، تهرانی‌مقدم و کودکان معصوم مدرسه میناب باخته‌اند. به بچه‌ها گفتم ما اینجا مبارزه نمی‌کنیم که فقط خودمان پیروز شویم، ما می‌جنگیم تا ایران سربلند بماند. ما نباختیم تا پرچم کشورمان همواره در بالاترین نقطه برافراشته بماند.»

تسنیم در این مورد نوشت: «میزبانی امریکا و قهرمانی ایران در خاک این کشور، اهمیت قهرمانی را مضاعف می‌کند. اهتزاز پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در خاک امریکا، معنایی فراتر از یک نتیجه ورزشی داشت، ضمن اینکه تصاویر شهدای مظلوم میناب نیز در دستان تماشاگران حاضر در سالن به چشم می‌خورد. بدین ترتیب دیپلماسی ورزش ایران بار دیگر خود را نشان داد و این‌بار موفقیت‌های بزرگی در خاک امریکا رقم خورد. این موفقیت نمادی از پایداری، اراده و ظرفیت جوانان ایرانی است و نشان داد ورزش ایران این پتانسیل را دارد که در صورت توجه و برنامه‌ریزی در دنیا بدرخشد. در مجموع، قهرمانی همزمان تیم‌های امید کشتی آزاد و فرنگی ایران در لاس‌وگاس را می‌توان دستاوردی چندوجهی دانست؛ موفقیتی که از یک‌سو قدرت فنی کشتی ایران و ظهور نسلی از استعداد‌ها را نشان می‌دهد و از سوی دیگر به تقویت غرور ملی و امید به آینده ورزش کشور کمک می‌کند.»