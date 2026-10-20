مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، روسیه را به استفاده عمدی از مواد غذایی به‌عنوان ابزار جنگی متهم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، روسیه را مسئول حملات اخیر به کشتی‌ها در دریای سیاه دانست و مسکو را به استفاده عمدی از مواد غذایی به‌عنوان ابزار جنگی متهم کرد.

به گزارش مهر، کالاس در نشست عمومی پارلمان اروپا در استراسبورگ اعلام کرد که طی ۱۰ روز گذشته، ۶ حمله با پهپاد‌های منتسب به روسیه علیه کشتی‌ها در دریای سیاه رخ داده که نشان دهنده تشدید خطرناک تنش‌ها در منطقه است.

مسئول سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا با تاکید بر اهمیت دریای سیاه در صادرات غلات اوکراین ادعا کرد: روسیه عمدا غذا را به سلاح تبدیل کرده و امنیت غذایی جهان، به‌ویژه در آفریقا، آسیا و خاورمیانه را به خطر می‌اندازد.

کالاس همچنین مدعی شد که روسیه از اواسط ژوئیه حملات خود به مسیر‌های صادراتی اوکراین را افزایش داده و اکنون گذرگاه‌های مرزی مولداوی، رومانی و لهستان را نیز هدف قرار می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش ۲ میلیون تنی صادرات غلات اوکراین از مسیر‌های زمینی از ماه ژوئیه، بر ضرورت تقویت امنیت دریای سیاه و رود دانوب تاکید کرد و از ایجاد مرکز مشترک امنیت دریایی دریای سیاه توسط رومانی و بلغارستان با حمایت اتحادیه اروپا خبر داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد این اتحادیه با ترکیه، هند و دیگر شرکای بین‌المللی برای تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سیاه همکاری می‌کند.