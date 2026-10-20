درخواست حضور و اکران مستند برنده جایزه اسکار در جشنواره فیلم مقاومت

جوان آنلاین: محمد یوسف‌نیا، قائم‌مقام و دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت گفت: فیلم «نو آدرلند» (بدون سرزمین) در این جشنواره مقاومت امسال شرکت کرده است. این اثر که سال گذشته جایزه اسکار دریافت کرده است، برای حضور در جشنواره مقاومت ثبت‌نام کرده و درخواست اکران نیز داشته است.

نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، روز گذشته در فرهنگسرای مقاومت برگزار شد.

انسان مقاوم، سازنده تاریخ است

در ابتدای این نشست، «جلال غفاری‌قدیر» دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، اظهار داشت: دیدار با رهبر شهید، روحیه و انگیزه تازه‌ای برای استمرار فعالیت‌های جشنواره مقاومت در ما ایجاد کرد.

وی با اشاره به مفهوم مقاومت و نقش ملت ایران در شکل‌گیری معنای جدیدی از این مفهوم افزود: ملت مبعوث، ملتی نیست که صرفاً در برابر یک حادثه واکنش نشان دهد بلکه ملتی است که آگاهی نسبت به یک رویداد را به آگاهی تاریخی تبدیل می‌کند. مقاومت از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که رنج و درد به اراده‌ای جمعی برای صیانت از کرامت و عدالت تبدیل می‌شود.

غفاری‌قدیر ادامه داد: مقاومت صرفاً ایستادگی در برابر یک رویداد نیست، بلکه چشم‌اندازی برای نگاه به جهان است؛ نگاهی که در آن انسان‌ها منفعل نیستند، بلکه صاحب صدا، حافظه و کنش‌اند و در ساختن تاریخ مشارکت می‌کنند. انسان مقاوم، سازنده تاریخ است، نه تماشاگر آن.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت نظری و دقیق مفهوم سینمای مقاومت تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در عرصه سینمای مقاومت به دستاورد‌های جدی برسیم، باید از مسیر درک صحیح این مفهوم عبور کنیم. سینمای مقاومت صرفاً تصویری از میدان نبرد نیست، بلکه سینمایی است که در میانه جنگ، خون و ویرانی نیز از معنا دست نمی‌کشد. دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت خاطرنشان کرد: ارزش این سینما در آن است که مقاومت را از زندگی روزمره مردم جدا نمی‌کند. گاهی سینمای مقاومت جلوه‌ای از امید در دل شرایط دشوار است؛ چراکه حتی در میانه جنگ، خرابی و تهدید نیز می‌توان نشانه‌های امید، همدلی و زندگی را مشاهده کرد. رسالت این سینما، ساختن حافظه‌ای است که شکست‌ناپذیری را نه در بی‌دردی و بی‌زخمی، بلکه در توان برخاستن و ادامه دادن معنا می‌کند.

ققنوس نماد پوستر جشنواره

دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به نماد ققنوس در پوستر این دوره جشنواره بیان کرد: مفهوم ققنوس برخاسته از رنج و درد، از جمله معانی مورد توجه در طراحی پوستر جشنواره است؛ نمادی از برخاستن و دوباره جان گرفتن پس از تجربه دشواری‌ها.

وی با اشاره به جان‌باختن کودکان و دیگر قربانیان حملات اخیر، از جمله دانش‌آموزان میناب، گفت: هر یک از این کودکان قصه‌ای دارند که باید روایت شود. داغ میناب، داغی نیست که به‌سادگی فراموش شود و جهان باید درباره ابعاد این حادثه و چرایی وقوع آن پرسش کند.

غفاری‌قدیر با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد حقوقی و انسانی حمله به مراکز آموزشی تصریح کرد: چنین حوادثی پرسش‌های مهمی درباره رعایت اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، مطرح می‌کند. سینما می‌تواند با ثبت روایت‌های انسانی این حوادث، زمینه توجه افکار عمومی جهان به ابعاد آنها را فراهم کند.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود از تدارک نخستین همایش بین‌المللی علمی سینمای مقاومت با عنوان «از نظریه تا عمل» خبر داد و گفت: در چارچوب این برنامه، ۵۰ نشست در دانشگاه‌های کشور برگزار شده است. تلاش می‌کنیم این همایش را در هفته پژوهش، در آذرماه، برگزار کنیم. همچنین نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در آبان‌ماه برگزار شود.

غفاری‌قدیر با اشاره به جایگاه رهبر شهید در تبیین مفهوم مقاومت اظهار داشت: امام شهید، معمار ساختار مقاومت در جهان اسلام بود و با تأکید بر این مفهوم، بر ضرورت شکل‌گیری وحدت و همگرایی در جهان اسلام تأکید داشت. از این منظر، مقاومت توانسته است زمینه تبدیل پراکندگی‌های فکری، فرهنگی و مذهبی به نوعی وحدت در عمل راهبردی را فراهم کند.

۱۹۰۰ اثر از بیش از ۱۰۹ کشور جهان

در بخش دیگری از این نشست، علی شجاعی، قائم‌مقام نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت نیز با تشریح برنامه‌ها و جزئیات برگزاری این رویداد سینمایی، بیان کرد: بیش از ۱۹۰۰ اثر در قالب فیلم سینمایی، فیلم کوتاه و مستند در بخش بین‌الملل به تأیید دبیرخانه رسیده است. با توجه به گستردگی جغرافیایی آثار ارسالی باید اشاره کنم آثار رسیده از بیش از ۱۰۹ کشور جهان هستند و در این دوره از تمامی قاره‌ها اثر داریم. هند، اسپانیا، برزیل، ترکیه، امریکا، ایتالیا، اندونزی، آرژانتین، فرانسه و انگلستان ۱۰ کشوری هستند که بیشترین آثار را به جشنواره ارسال کرده‌اند. آمار اعلام‌شده در بخش داخلی مربوط به آثاری است که مورد تأیید دبیرخانه قرار گرفته‌اند و تمرکز جشنواره بر آثاری است که با محور‌های موضوعی این رویداد مطابقت دارند.

قائم‌مقام نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در بخش دیگری از سخنان خود از ثبت‌نام فیلم «نو آدرلند» (بدون سرزمین) در این رویداد خبر داد و افزود: این اثر که سال گذشته جایزه اسکار دریافت کرده است، برای حضور در جشنواره مقاومت ثبت‌نام کرده و درخواست اکران نیز داشته است. این اتفاق نشان‌دهنده ظرفیت بین‌المللی جشنواره و توجه فیلم‌سازان خارجی به این رویداد است؛ به‌گونه‌ای که آثاری از کشور‌های مختلف برای حضور در جشنواره و نمایش در ایران اعلام آمادگی کرده‌اند.

شجاعی در ادامه به تشریح برنامه‌های آموزشی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت پرداخت و گفت: در این دوره، ۱۸ مسترکلاس با حضور استادان و چهره‌های شناخته‌شده سینمای ایران طراحی شده است که در طول شش روز فعالیت خانه جشنواره برگزار خواهد شد. این مسترکلاس‌ها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ و پیش از آغاز اکران‌های سینمایی برنامه‌ریزی شده‌اند و جدول زمان‌بندی و جزئیات برگزاری آنها در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به زمان‌بندی برگزاری جشنواره اظهار داشت: مراسم افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت هفتم آبان‌ماه در سالن همایش‌های بین‌المللی شهید امام خمینی (ره) در شهر اصفهان برگزار می‌شود. خانه جشنواره از هشتم تا سیزدهم آبان‌ماه در پردیس ملت تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود و مراسم اختتامیه نیز چهاردهم آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.