کد خبر: 1386027
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

آسمان ریاض روی یک میلیون مسافر بسته شد

آسمان ریاض روی یک میلیون مسافر بسته شد تداوم حملات انصارالله به مواضع سعودی‌ها و وخامت اوضاع امنیتی فقط در یک مورد به بسته ماندن فرودگاه ملک خالد و به دنبال آن، لغو پرواز حدود یک میلیون نفر منجر شده است

جوان آنلاین: تداوم حملات انصارالله به مواضع سعودی‌ها و وخامت اوضاع امنیتی فقط در یک مورد به بسته ماندن فرودگاه ملک خالد و به دنبال آن، لغو پرواز حدود یک میلیون نفر منجر شده است. وضعیت امنیت ریاض در شرایطی روز‌به‌روز پیچیده می‌شود که گسیل مزدوران به عربستان ادامه دارد و رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه نیز، اعزام هزاران تروریست را برای همکاری با سعودی‌ها در دستور کار دارد. 

در روز‌های اخیر دامنه جنگ میان عربستان سعودی و نیرو‌های مسلح یمن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. به گزارش منابع خبری روز سه‌شنبه هم مانند روز‌های قبل صدای انفجار‌های شدیدی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی شنیده شده است. هم‌زمان، سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد که سامانه هشدار زودهنگام در این شهر و همچنین استان الخرج فعال شده است تا ساکنان را از یک خطر احتمالی آگاه کند. سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی هم به شلیک موشک بالستیک از سوی یمن به سمت ریاض اذعان کرد. این سخنگو در عین حال مدعی شد که یک فروند موشک شلیک شده به سمت ریاض را رهگیری کرده است. سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن دیروز اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور در عرض ۴۸ ساعت شش حمله نظامی علیه اهدافی در داخل عربستان سعودی انجام داده‌اند. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد که در این حملات تلافی‌جویانه از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد‌ها برای حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، فرودگاه ابها، تأسیسات آرامکو در ینبع و میدان نفتی شیبه استفاده شده است. بلومبرگ به نقل از هواپیمایی سعودی و فرودگاه ریاض بر ادامه بسته بودن این مکان بدون اینکه طرح‌های روشنی برای بازگشایی آن وجود داشته باشد، خبر داد. مدیر دفتر المیادین در یمن هم اعلام کرد که پرواز‌های نزدیک به یک میلیون مسافر از طریق فرودگاه ملک خالد در ریاض متوقف شده است. مدیر المیادین افزود که صنعا دنبال این است که وزن اصلی نبرد در عمق خاک عربستان باشد. نیرو‌های مسلح یمن می‌خواهند کاری کنند که عربستان از همان آغاز نبرد، ضربه و درد را احساس کند. همچنین، منابع محلی بامداد سه شنبه از شنیده‌شدن صدای انفجار‌های مهیب در استان «شرقی» واقع در عربستان سعودی خبر دادند و ارتش یمن فرودگاه «الدمام» در استان شرقی را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. داده‌های سایت فلایت رادار نشان می‌دهد که پرواز‌ها در فرودگاه ملک فهد الدمام در شرق عربستان بار دیگر متوقف شده است. 

قصد جولانی برای اعزام ۱۰ هزار تروریست

بعد از روشن شدن ابعاد تازه شکست عربستان در درگیری‌های یمن، دولت عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر اعلام کرده است که نیرو‌های خود را به عربستان اعزام خواهد کرد. پاکستان نیز پیش از این از اعزام نیرو به عربستان سعودی برای کمک به این کشور در جنگ یمن خبر داده بود. در تازه‌ترین مورد از تحرکاتی از این دست، ابو محمد الجولانی نیز تصمیم گرفته است ۱۰ هزار نیروی شبه‌نظامی را به عربستان اعزام کند. در همین راستا، یک هیئت نظامی بلندپایه رژیم خودخوانده سوریه طی روز‌های گذشته با حضور در پایتخت عربستان سعودی، رایزنی‌هایی را با مسئولان این کشور انجام داده است. منابع اطلاعاتی یمن به روزنامه الأخبار گفتند که محور این مذاکرات، بررسی ترتیبات مربوط به انتقال حدود ۱۰ هزار جنگجوی سوری برای مشارکت در جنگ یمن است که احتمالاً عمدتاً از میان تروریست‌های افراطی خارجی انتخاب خواهند شد. البته رژیم جولانی اخبار مربوط به تصمیم دمشق برای اعزام هزاران عنصر مسلح به جنوب عربستان را رد کرده است. با این وجود یک گروه مشاوره نظامی سوریه، به موازات مذاکرات صورت‌گرفته در ریاض، سفر خود را به دو منطقه «نجران» و «عسیر» در جنوب این کشور انجام داده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: انصارالله ، سعود ، امنیت
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