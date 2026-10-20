کد خبر: 1386023
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تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
جامعه » حوادث | انتظامی

قاتل شریک به میز محاکمه رسید

1 کیفرخواست پرونده قتل مدیرعامل یک شرکت واردات و صادرات تجهیزات پزشکی که با شلیک گلوله در دفتر کارش به قتل رسیده بود، صادر شد. متهم که شریک تجاری مقتول بود، در جریان تحقیقات به قتل اعتراف کرده و مدعی شده اختلافات مالی و ناتوانی در اثبات طلب چند میلیاردی‌اش، او را به سمت این جنایت سوق داده است. 
آرمین بینا

جوان آنلاین: کیفرخواست پرونده قتل مدیرعامل یک شرکت واردات و صادرات تجهیزات پزشکی که با شلیک گلوله در دفتر کارش به قتل رسیده بود، صادر شد. متهم که شریک تجاری مقتول بود، در جریان تحقیقات به قتل اعتراف کرده و مدعی شده اختلافات مالی و ناتوانی در اثبات طلب چند میلیاردی‌اش، او را به سمت این جنایت سوق داده است. 

رسیدگی به این پرونده از شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ آغاز شد، زمانی که سرایدار یک ساختمان تجاری در حوالی خیابان سهروردی تهران با پلیس تماس گرفت و از کشف جسد مدیرعامل یکی از شرکت‌های مستقر در ساختمان خبر داد. با حضور مأموران در محل، جسد مردی میانسال پشت میز کارش پیدا شد. بررسی‌های اولیه نشان داد او بر اثر اصابت گلوله به دهانش جان باخته است. موضوع بلافاصله به بازپرس کشیک قتل دادسرای امور جنایی تهران گزارش شد و تیم جنایی به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی برای بررسی صحنه جرم و کشف سرنخ‌های قاتل وارد عمل شدند. 

سرایدار چگونه از قتل باخبر شد؟

سرایدار ساختمان در اظهارات خود گفت که همسر مقتول با او تماس گرفته و اعلام کرده هر چه با شوهرش تماس می‌گیرد به تماس‌هایش جواب نمی‌دهد. پس از آن، شریک تجاری مقتول نیز با سرایدار تماس گرفت و از او خواست با استفاده از کلید یدکی وارد دفتر شود و از وضعیت مرد میانسال باخبر شود. سرایدار پس از ورود به دفتر با جسد مدیرعامل روبه‌رو شد و ماجرا را به پلیس اطلاع داد. 

ردپای شریک تجاری در تحقیقات جنایی

در جریان بررسی‌های اولیه، اختلافات مالی میان مقتول و شریک تجاری‌اش به نام محمد مورد توجه کارآگاهان قرار گرفت. بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته ساختمان نیز سرنخ‌هایی در اختیار مأموران گذاشت. طبق اطلاعات پرونده، مرد مظنون پیش از حادثه از دفتر مقتول خارج شده بود. همچنین بررسی‌ها نشان داد تلاش‌هایی برای مختل کردن عملکرد دوربین‌های مداربسته صورت گرفته است، اما این اقدامات نتوانسته بود تمام ردپا‌های احتمالی را از بین ببرد. با جمع‌آوری شواهد، مأموران به دستور بازپرس جنایی به محل زندگی محمد رفتند و او و همسرش را بازداشت کردند. در بازرسی از خانه نیز لباس‌هایی آغشته به خون کشف شد که بنا بر گزارش پرونده، آثار باروت روی آنها مشاهده شده بود. 

روایت‌های متناقض متهم از انگیزه قتل

محمد در ابتدا اتهام قتل را انکار کرد، اما پس از مواجهه با شواهد، روایت‌های متفاوتی درباره علت مرگ شریکش مطرح کرد. او ابتدا مدعی شد مقتول قصد تعرض به همسرش را داشته و به همین دلیل دست به قتل زده است. 

متهم سپس مدعی شد هنگام تمیز کردن اسلحه، شلیک ناخواسته رخ داده و گلوله به مقتول اصابت کرده است. با ادامه بازجویی‌ها، او سرانجام به قتل عمد اعتراف کرد و گفت از دو روز قبل از حادثه تصمیم به کشتن شریکش گرفته بود. 

نقشه‌ای که برای پنهان کردن ردپا طراحی شد

متهم در اعترافات خود گفت، اسلحه کمری متعلق به مقتول بود و زمانی که شریکش آن را به او نشان داد، فرصت شلیک را پیدا کرد. او همچنین اعتراف کرد پیش از حادثه تلاش کرده بود با قرار دادن کاغذی روی دوربین راهرو، تصویر خود را از دید دوربین مخفی کند، اما این نقشه به‌طور کامل موفقیت‌آمیز نبود. به گفته متهم، پس از شلیک به مقتول از دفتر او خارج شد و به محل کار خودش رفت تا حضور و خروجش از ساختمان عادی به نظر برسد. سپس به خانه رفت، لباس‌هایش را عوض کرد و از سرایدار خواست با کلید یدکی وارد دفتر مقتول شود. 

اختلاف چند میلیاردی

محمد در ادامه بازجویی‌ها مدعی شد از رفتار شریک تجاری‌اش ناراضی بوده و چند میلیارد تومان از او طلب داشته است، اما، چون مدارک کافی برای اثبات طلبش در اختیار نداشته، نتوانسته بود از مسیر قانونی آن را پیگیری کند. او در اعترافاتش از تصمیم خود ابراز پشیمانی کرد و گفت‌ای کاش راه دیگری برای حل اختلاف انتخاب می‌کرد. با تکمیل تحقیقات، کیفرخواست پرونده صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. خانواده مقتول نیز درخواست قصاص متهم را مطرح کرده‌اند و رسیدگی قضایی برای تعیین سرنوشت پرونده در انتظار برگزاری محاکمه است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مجرم ، پلیس ، تبهکار
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